Su memoria nos servirá de guía

Su inesperada y repentina despedida lo define: franco, sin rodeos ni preámbulos. No regalaba ningún cumplido que no sintiese. Su fuerza de carácter era inconfundible, clara, directa y a menudo exigente. Pero no era su apariencia sino su esencia, en las distancias cortas, fuera de la armadura de la timidez, la que mejor lo describe. Quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él conocimos una calidez, compasión y lealtad que nos ganaba. Tras su apariencia severa se escondía un alma generosa, cariñosa y con sentido del humor. Una figura esencial en el servicio, poniendo orden y concierto cuando la ocasión lo requería.

Hijo del primer oncólogo de Galicia, su vocación se forjó desde la cuna, con entrega incondicional hacia sus pacientes, extraordinaria ética de trabajo y meticulosa atención al detalle. Trabajador incansable hasta el último minuto, ignorando las señales de la bestia que se lo llevó por delante. Tal era su dedicación y su compromiso con el trabajo.

Sus pacientes echarán mucho de menos a ese oncólogo de apellido impronunciable, que comenzaba siempre la primera consulta por su típico «¿Galego ou castelán?» con el que se los ganaba desde el primer momento. Aquél que tanto les hacía una caricia si los veía tristes, como les echaba la bronca para que reaccionasen.

Nosotros, sus compañeros, hermanos de profesión, quedamos con la sonrisa helada, la mirada atónita y el corazón partido. Cuando el susto se disipe y la mente se aclare, recordaremos con cariño los buenos momentos que hemos pasado, los consejos de vida que nos ha dado y las anécdotas que nos ha regalado.

Extendemos nuestro más sincero pesar a sus hijos, de los que estaba profundamente orgulloso e implicado en su educación. Aquí tendréis siempre a vuestra familia profesional, para buscar guía y orientación cuando así lo consideraseis o necesitéis. Esperamos con ilusión entre nuestras filas a su hija, la siguiente generación médica de la familia, para transmitirle los valores médicos que le hubiese gustado a su padre.

También expresamos nuestras condolencias a su madre, de quien heredó esos profundos ojos claros, a sus hermanas y al resto de su familia y seres queridos, recibid nuestro más sincero abrazo.

Que su memoria nos sirva de guía. El legado que deja, en las vidas que marcó y en los valores que defendió, nos seguirán guiando e inspirando en nuestro día a día.

Sus compañeros de Oncología Médica del Chuvi