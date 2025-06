«Mamá, ¿qué pasa con el cuerpo cuando mueres?»

Hay preguntas para las que un padre nunca está preparado, y esta, sin duda, es una de ellas. La soltó hace unos días por la noche mi hija (5 años), con una mueca a medio camino entre el miedo, la angustia y la simple curiosidad. Y nos pilló, como suele decirse, con la casa sin barrer. Sin un argumentario claro y consensuado entre su madre y yo. Así que hicimos lo único que se podía hacer en ese momento: improvisar, tratando de no herir (más) sensibilidades, de la mejor manera que sabíamos. Primero «mamá», y después «papá». Supongo que quería cerciorarse de que las versiones coincidieran. Va para policía la niña.

El matiz de la pregunta

Lo cierto es que no esperábamos esa preocupación a tan corta edad, en la que presupones que todo son alegrías y rabietas. Pero se ve que las niñas y niños de hoy en día vienen con la quinta marcha puesta en todos los aspectos. Lo que menos esperábamos, sin embargo, era el matiz de la pregunta. Porque no le interesaba tanto saber qué ocurre con el alma, el espíritu o la esencia de una persona (aquí cada cual que elija su preferencia), sino con el cuerpo, con los restos mortales de esa alma, espíritu o esencia. Difícil mantener la compostura con esa carita escudriñándote, esperando una respuesta que, fuera cual fuera, no iba a gustarle.

Argumentario clásico

Así que tiramos del argumentario clásico católico —aunque no somos demasiado practicantes (no se me enfade, páter)— de que el alma vive para siempre y el cuerpo vuelve a la tierra. Diserté sobre el ciclo de la vida —eso de naces, creces, etc.—, de que nuestros antepasados viven a través de nosotros —«tienes los ojos de tu padre, de tu abuela y de tu bisabuela, y algún día, tus hijos tendrán los tuyos»—, y, sobre todo, de que no hay que preocuparse por algo que ocurrirá dentro de «muchísimos años». Poco consuelo para una pregunta tan cruda, formulada por una niña tan pequeña. Solo el abrazo de su madre logró reconfortarla. El tema ha vuelto a salir una vez más —por ahora—, y por suerte, solo una vez más.

El futuro

Sé que nos esperan otras preguntas, si cabe más embarazosas, a lo largo de este camino hacia la adolescencia y la edad adulta (y después vendrá su hermano, tres años menor), pero esta, la de la muerte, me ha dado mucho que pensar. Porque, por más que uno quiera tener todas las respuestas preparadas, la vida —y sus preguntas— no funcionan así. A veces basta con un «no lo sé del todo, pero estoy aquí contigo», y eso, con suerte, es suficiente. Quizás no se trata de tener siempre una explicación impecable, sino de enseñarles, poco a poco, que algunas preguntas no tienen respuestas cerradas… y que está bien vivir con ellas. No pasa nada. Lo importante, al final, no es despejar todas las incógnitas, sino caminar a su lado mientras las formulan. Y en eso, creo, vamos sacando nota.