Vigo, abocada a un verano sin atracciones

Vigo se enfrenta a un verano con numerosas fiestas, como todos los años, pero sin atracciones. El Concello no ha dado autorización a los feriantes para el montaje de las atracciones. Tanto desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) como los empresarios de ferias denuncian el "bloqueo técnico" al que se ven sometidos de cara a este verano. Lamentan que en el resto de ciudades de Galicia, como Pontevedra o Santiago, sí han recibido autorización, pero que en Vigo hay un "silencio administrativo". Es decir, aseguran que el Concello no les contesta a los requerimientos y les solicitan documentación que no está recogida en la normativa autonómica.

El presidente de Upta, Eduardo Abad, advierte que son doscientas las familias afectadas que se dedican a las atracciones y que no podrán facturar este verano, época en la que logran más o menos el 50% de sus ingresos de todo el año. "Si en la Navidad no hay problema para instalar los puestos, ahora en las fiestas de verano tampoco debería haberlo. Tienen el mismo derecho. Lo primero es la seguridad, y han pasado todos los controles necesarios", afirma, advirtiendo además que recurrirán a todos los mecanismos legales a su alcance para revertir la situación.

En las fiestas de Coruxo ya no hubo atracciones y en las de O Calvario, que arrancan en unos días, tampoco las habrá. Los feriantes no quieren arriesgarse a montarlas y que al día siguiente aparezcan precintadas. En total son unas 150 las atracciones que no tienen autorización para instalarse en Vigo este verano. El Concello solo respondió a una de ellas, y lo hizo directamente para inhabilitarla. No es otra que el saltamontes, donde el año pasado murió un joven tras soltarse uno de los brazos de la instalación.