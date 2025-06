Reigosa: «Se hai posibilidade dunha facultade na Coruña, Vigo sacará de novo a súa petición»

La Universidad de A Coruña (UDC) no da marcha atrás en su petición de una titulación propia de Medicina, la segunda de Galicia. La Xunta se muestra contraria, pero tampoco ha dicho que bloqueará esta opción. «Se nalgún momento hai a posibilidade de que se poña en marcha un título independente, unha facultade independente na Coruña, Vigo también sacará de novo a petición o pedimento que xa se fixo constar hai bastantes anos, porque esta é una reivindicación histórica», señaló ayer el rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa. Aún así, no cree que la aspiración herculina esté en la actualidad en ese punto y confía más en las posibilidades del grupo de trabajo que se acaba de poner en marcha y que él preside para lograr una descentralización real de la docencia.

Reigosa: «É moi difícil que iso saia adiante»

«A miña sensacion é que é moi difícil que iso [la implantación de la titulación en A Coruña] saia adiante, pero estaremos atentos», advierte Reigosa. Indica que, por el momento, lo que ha hecho la UDC es una «manifestación pública de interese» a la que le tiene que seguir una tramitación para preparar un propuesta formal que negociar con el resto de universidades gallegas y la Consellería de Educación cuando se revise el mapa de titulaciones. «As universidades, que somos autónomas en moitos aspectos, non temos a posibilidade de implantar os títulos que queiramos», subraya e insiste: «unilateralmente, non temos a capacidade ». De hecho, que se haga mediante acuerdos le parece lo más conveniente para «buscar o mellor para o sistema». Indica que los pasos para conseguirlo «están moi ben aquilatados, moi explicitados dende o punto de vista normativo» y, por tanto, «require bastante traballo previo».

La UVigo trabaja en varias peticiones

Para cuando la Xunta abra esa negociación del mapa de titulaciones, la UVigo ya trabaja en varias peticiones: «algunhas titulacións que creo que irían a fortalecer a nosa universidade, con un perfil moi determinado». En ese «esquema de traballo» no está Medicina «porque non semellaba que puidera duplicarse nin triplicarse nin sequera facerse máis repartida». «Si se abre esa posibilidade, dende logo, non renunciamos», advierte y añade: «Non sería lóxico que houbera dúas na mesma provincia e ningunha no sur».

Agradece el posicionamiento que hoy se espera que adopte el pleno municipal de Vigo, aunque en la universidad prefieren ser más discretos en sus actuaciones.

Dicho esto, recuerda que preside un grupo que trabaja «sin liñas vermellas» en otra dirección, en avanzar en la «descentralización efectiva» con una facultad única para Galicia y que existan más «non é algo que teña contemplado como algo razoable a curto prazo». «Seguramente hai opcións mais positivas para o conxunto do país», sostiene.

Ve esta presidencia como «un encargo complexo, difícil» por las posturas «bastante enfrontadas», pero también «ilusionante» por las mejoras que se pueden conseguir. Llama la atención sobre el hecho de que se hayan propuesto pactar un calendario concreto para la descentralización, porque cree que la falta de él fue uno de los defectos que llevaran a un escaso y «lento» desarrollo del acuerdo de 2015.

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no cerró completamente la puerta a que la UDC logre su facultad de Medicina. «No sé, no soy adivino», respondió ayer a la pregunta de si es posible que implante el título. Indicó que desconoce si la Xunta «tiene capacidad o no» para bloquear la pretensión de la universidad herculina porque está fuera de las «atribuciones» de su departamento, aunque cree que sí. «Me imagino que sí [puede bloquearla], no sé», señaló.

Nuevo grupo de trabajo para la descentralización

Prefirió hablar del nuevo grupo de trabajo para la descentralización, con el que se muestra «optimista». «Creo que fue una reunión en la cual quedó claro la intención de todo el mundo para colaborar, para desatascar este problema; se reconoció que el convenio del año 2015 no se desarrolló de manera suficiente y que la intención es desarrollarlo hasta el máximo y conseguir que, insisto, tanto en infraestructuras, como en tecnología, como en profesionales sanitarios, pues que estén todos a disposición de la formación de alumnos que estudien medicina en nuestra comunidad autónoma», resaltó.

Grupos locales

El alcalde, Abel Caballero, insistió en que Vigo es la ciudad más grande de España sin facultad de Medicina. Acusó a la Xunta de defender «el privilegio» de la facultad de Santiago «de atender a Vigo». Señaló que nunca le gustó el acuerdo de 2015. «Y el tiempo me dio la razón», destacó.

La portavoz del PP local, Luisa Sánchez, también se posiciona a favor de una facultad para Vigo «si se rompe el acuerdo vigente».