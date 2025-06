El colombiano que llegó a Vigo levantando el dedo

César Bejarano (33 años) es un colombiano que quiso venir a España para buscar un futuro mejor, más seguro. Era publicista y en su tiempo libre se dedicaba al teatro de improvisación, además de escribir pequeños relatos. Sin embargo, las ganas de prosperar le hicieron reunir todo el dinero del que disponía (mil euros) y coger un avión. En el presente, su país recorre un camino hostil hacia unas elecciones generales que tendrán lugar en 2026, plagado de estrategia política y polarización. Sin ir más lejos, la semana pasada hubo un atentado sicarial contra uno de los precandidatos, Miguel Uribe. El también senador permanece en estado crítico tras haber recibido dos impactos de bala en la cabeza y otro la pierna.

Pese a las dificultades en la diáspora, lo que Bejarano no sabía cuando hizo sus maletas era que se convertiría en el mismísimo Odiseo y que tendría que echar mano de la astucia para sobrevivir a dormir en la calle, desplazarse sin dinero (mediante autostop) y recibir miles de «noes» al ir a pedir trabajo. «Yo había soñado con este viaje durante diez años, pero nunca había tenido el dinero para hacerlo. Poco antes de la pandemia arriesgué todo y vine», recuerda.

Nada más llegar a la capital comenzaron los sinsabores. Había un error en su reserva de alojamiento y no conocía a nadie. Pasar la noche bajo un techo pasó a ser el principal objetivo durante el día. «Me iba a bares durante horas para buscar trabajo y alojamiento. Soy actor de improvisación teatral y parecía que estaba todo el tiempo sobre el escenario», recuerda.

A lo largo de seis meses durmió en sitios diversos, hasta que le dejaron una habitación por 150 euros al mes. Cuando ya no pudo pagarla se fue al Retiro para vender unos pequeños libros escritos, cortados y grapados por él. Allí, hasta cinco personas le recomendaron ir a Galicia, «me dijeron que me entenderían por ser latinoamericano», dice.

Pese a sus esfuerzos, no podía vivir de ese negocio, por lo que decidió seguir el consejo de ir al norte. Cuando solo tenía 14 euros cogió un bus a Segovia y desde allí hizo autostop a Ourense. Tardó una semana, viajaba con quien lo llevaba y dormía en la calle. Se bañaba en los ríos que cuadraban de paso y comía pan.

En Ourense durmió en cajeros, «lujosos, porque tenían puerta», apunta. También pudo ingresar en el albergue municipal hasta que agotó su tiempo y repitió la experiencia en Santiago. Su tercer destino fue Vigo, donde ahora vive. «Estuve en los todos albergues y tres meses en un piso que logré gracias a Accem. Cuando me denegaron el asilo tuve que abandonar. Salí con una chica que me permitió vivir con ella, pero cuando lo dejamos me quedé de nuevo en la calle», explica el colombiano. Volver a esa vida fue un golpe duro: «Convives con gente de todo tipo, muchas acomodadas a vivir así y es duro ver como lo normalizan. Pasan el día entero en la calle haga el tiempo que haga . Recuerdo buscar céntimos en las rejillas para tomarme un café. La gente en las terrazas me parecía millonaria».

Estuvo seis meses en Cruz Roja, donde le recomendaron volver a su país. No quiso rendirse . Esperó y lo entrevistaron para ser camarero, empleo que ejerce en este momento. Con ello vino también el acceso a una vivienda digna. «Conocer el país, mantener la cabeza ocupada en mis minilibros y ser actor de improvisación fue lo que me ayudó a sobrevivir todo este tiempo», concluye.