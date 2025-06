Absueltos de okupación los supervivientes del incendio de Alfonso X

El Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo ha absuelto a las familias del edificio del trágico incendio de Alfonso X El Sabio de la okupación –delito leve de usurpación– por la que habían sido denunciadas por la comunidad de bienes que ostenta la representación de los propietarios del inmueble. La fiscal ya había pedido su exculpación.

La identidad de los ahora absueltos salió a la luz con motivo del incendio de 2023 en el que fallecieron una madre y tres hijos pequeños. La jueza exculpa a los denunciados porque no se dan las características del delito: no se acreditó que «hubieran sido requeridos para abandonar las viviendas» y no consta cómo estaba el edificio: «No se ha descartado que no estuviese en estado de abandono».

En todo caso, con respecto a dos denunciados –uno de ellos el marido y padre de los fallecidos– no se solicitó condena, otros dos declararon que estaban allí «de visita» y tres más dijeron que pagaban alquiler a otro hombre, por lo que «pensaban que tenían la autorización del titular» para residir allí.