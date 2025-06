Más de 300 diplomas en la despedida más multitudinaria

La Escuela de Ingeniería Industrial despidió a una nueva promoción en la que la sociedad deposita una buena parte de su esperanza para el avance del territorio. El Auditorio Mar de Vigo acogió un acto de graduación multitudinario al que asistieron más de millar de personas, entre estudiantes, familiares y amigos. La escuela, que cuenta con el mayor número de alumnos de Galicia, entregó los diplomas para acreditar las horas de estudio y esfuerzo invertidas durante años por 286 alumnos de siete grados y 31 de los dos másteres.

Las titulaciones que finalizaron sus estudios corresponden a la primera promoción de los programas conjuntos de grado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecánica, y en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Mecánica. También se graduaron los alumnos de los másteres en Ingeniería Industrial y Biomédica.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, participó en la ceremonia de graduación del alumnado de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, en la que se reconoció su «esforzo e implicación». El representante del gobierno gallego destacó que esta nueva generación de profesionales representa «o talento e a preparación que Galicia precisa para avanzar cara a unha economía baseada no coñecemento, a innovación e a tecnoloxía». Además, puso en valor el papel de las universidades como «piares fundamentais para o desenvolvemento social e económico do país e espazos de formación que conectan a mocidade co futuro profesional e cos retos globais».

Como es habitual, los graduados, antes de recibir sus diplomas, se pusieron en pie para realizar el juramento de ética profesional en presencia del conselleiro de Educación, el alcalde olívico, Abel Caballero, el delegado de Zona Franca, David Regades, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, entre otros invitados. En total, más de mil alumnos de la UVigo celebran su acto de fin de carrera en junio.