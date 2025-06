«Las notas de corte en las carreras ciencias están subiendo y esas vocaciones vienen de la divulgación»

Esta joven científica cántabra se incorporó al centro tecnológico vigués en enero de 2024 en busca de nuevos retos profesionales y ahora se encarga de promover nuevos proyectos de investigación nacionales y europeos. Convencida de la importancia de la divulgación, lleva años participando en distintos eventos y, tras su mudanza a Vigo, se incorporó al equipo organizador del festival ‘Pint of Science’.

-¿Por qué decidió dar el salto del laboratorio a la oficina?

-Me encanta la investigación y, en cierto modo, la echo de menos, pero en el laboratorio estaba muy centrada en una única cosa y este puesto me da una mayor visibilidad de la ciencia, de lo que se está moviendo y de lo que va a venir, en distintos sectores y con diferentes tecnologías. Me está permitiendo aprender muchísimo y enfrentar nuevos retos. Mientras estaba en Bilbao empecé a explorar qué otras oportunidades había para seguir creciendo y no quedarme estancada en lo que había estado haciendo desde mi tesis y mi máster. Tenía curiosidad por un formato más aplicado, no tanto a nivel de universidad, donde la investigación se queda más en un paper o en el laboratorio, sino en un centro tecnológico como Aimen que llega más allá. Y esta oportunidad en el departamento de desarrollo de negocio me pareció superinteresante.

-Ve la aplicación más rápidamente y en más campos.

-Mi background es ciencia de materiales y fabricación aditiva. Pero en Aimen la fabricación aditiva toca distintas tecnologías, materiales y sectores, desde piezas para construcción y mobiliario a piezas para aviones o el espacio. En este rol no llegas a profundizar, pero tienes una visión muy amplia y es muy bonito. Desde que llegué aquí he crecido y aprendido muchísimos. Y lo sigo haciendo.

Paula forma parte del comité organizador del festival 'Pint of Science', que se celebró recientemente en Vigo. / Cedida

-¿Su función es orientar sobre qué tipos de proyectos y convocatorias de financiación son más adecuados?

-Sí. Analizamos hacia dónde va la investigación y cuáles serán los siguientes pasos que queremos dar. Viajamos mucho y nos reunimos con entidades y asociaciones europeas para avanzar en ese futuro. En líneas generales, yo trabajo en materiales avanzados y nuevas tecnologías de fabricación, en particular, en fabricación aditiva. Y ahí exploramos cómo procesar nuevos materiales y mejorar procesos. La sostenibilidad es muy importante y buscamos cómo aplicar esos materiales para que sean más eficientes teniendo en cuenta la productividad y la funcionalidad. Y tenemos desde proyectos sobre materiales de construcción más sostenibles a materiales para aviones con menor impacto ambiental. Aprendes mucho trabajando con gente que tiene distintas formaciones. Y no solo dentro de Aimen, porque también colaboramos mucho con otros centros de investigación y empresas con un rol distinto pero que se complementa con el nuestro.

-En el País Vasco colaboraba con una asociación, Logos Elkartea, enfocada en llevar la ciencia a la población con mayor vulnerabilidad económica.

-El objetivo de la asociación es llevar la ciencia a los barrios donde no llega, a la gente que no ha crecido con este enfoque. Tienen distintos formatos, por ejemplo, van a los colegios e institutos para hacer investigación con los chavales. Para mí, en general, es una pasada ver cómo gente que nunca ha escuchado hablar sobre lo que les estás contando se involucran, preguntan y disfrutan con la divulgación. Desde el máster, siempre me he apuntado a eventos como la Semana de la Ciencia o la Noche Europea de los Investigadores y he dado charlas en colegios o mentorías de estudiantes. Y antes de aterrizar en Galicia ya me había apuntado al equipo de ‘Pint of Science’ de aquí (risas).

-También ha participado en actividades que buscan contrarrestar la brecha de género en las carreras de ciencia y tecnología.

-Me parecen superrelevantes fechas como el Día de la mujer y la niña en ciencia en el que las científicas van a las aulas o se visibiliza a las del pasado. Y creo que eso sí está repercutiendo. Hay estudios sobre cómo los niños siempre dibujaban a un científico loco y despeinado, pero ahora cada vez más también dibujan a mujeres científicas. En mi carrera, Física, las chicas éramos menos de un 10% y ahora están sobre el 20%. En otras carreras científicas aún son más. Creo que algún efecto está teniendo. En Aimen hay muchas mujeres, cerca del 40%, y muchas están liderando grupos de investigación.

-¿Hay que hacer todavía más esfuerzos en divulgación?

Mucha divulgación científica se hace en el tiempo libre, de forma voluntaria, y además en la carrera no te preparan para tratar con jóvenes o explicar lo que haces en el laboratorio de manera que todo el mundo lo entienda. Podríamos decir que sigue siendo una asignatura pendiente, pero ha crecido y mejorado mucho. Aimen, por ejemplo, trabaja mucho en divulgación. Nos visitan alumnos y también las científicas y los científicos van a distintos institutos. Todavía hay mucho que hacer, pero se ha mejorado en gran medida en los últimos años. Y a la vista está por las notas de corte en las carreras científicas, que están subiendo mucho. Todas esas vocaciones tienen que venir de ahí.

-¿Qué le recomendaría a los alumnos de la PAU, elegir carrera por vocación o centrarse en las salidas?

-Un equilibrio entre ambas cosas, pero lo primero, sin duda, tiene que ser la motivación. Hacer algo que de verdad les guste porque se van a dedicar a ello. Y si son varias cosas, ahí sí pondría un poco más de cabeza en pensar qué va a tener más salidas. Pero no solo es la carrera, sino luego el máster, el doctorado, el ‘postdoc’ o en lo que te vas especializando en tus puestos de trabajo lo que define tu futuro. Yo priorizaría la vocación y el disfrutar de lo que haces porque en la vida das muchas vueltas.