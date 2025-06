Su hija se corta el pie en una piscina de Samil: «El socorrista me dijo que le había pasado a otros niños, pero aún no se arregló»

El sábado por la tarde, Alondra, de 11 años y su prima, de 8, se bañaban en la piscina del puente de Rande que hay en la playa de Samil, en Vigo.

Eran, más o menos, las siete de la tarde, cuando su madre, Ruht Almón, que se encontraba fuera del perímetro de la piscina (a los padres no se les permite acceder a las piletas), empezó a escuchar los gritos y el llanto de su hija. Cuando se acercó para saber qué había pasado, vio cómo la menor se había cortado en la planta de su pie derecho, a la altura de los dedos.

Los socorristas también corrieron a auxiliarla y mientras intentaban frenar su hemorragia, comentaron a esta vecina de Vigo que ese no había sido un suceso aislado: «Me dijeron que ya les había pasado a otros niños, aunque no habían sufrido un corte tan profundo como el de mi hija», declaró Ruth a FARO.

Aún a día de hoy desconocen qué pudo haber provocado ese tajo, aunque Alondra relató que había sentido «un saliente que había en la piscina». Lo cierto es que sobre el terreno, los socorristas intentaron curarla con un poco de 'Betadine', y varios apósitos, pero era evidente que necesitaba asistencia médica: «Me comentaron que no les iban a permitir trasladarla en ambulancia, así que ante ese panorama, tampoco me animé yo a pedir una y finalmente tuvimos que esperar a mi padre para que nos viniera a recoger», relata Ruth.

Alondra espera en la camilla del hospital a que le cosan el corte del pie. / Cedida

Cuando llegaron a PAC de Pizarro, los servicios sanitarios rechazaron el caso, ya que no podían atender ese corte tan profundo, así que les informaron que debían acudir al hospital Álvaro Cunqueiro. Una vez allí, Alondra se enteró de que debían coserle la herida, «y si ya estaba asustada, se puso peor», recuerda su madre. Pero el personal del centro tuvo el máximo cuidado, aderezado con unas dosis de mimos, que tranquilizaron a la niña. Finalmente recibió cuatro puntos de sutura, «pero se portaron genial con ella», asegura Ruth.

Corte ya suturado de Alondra en la planta de su pie derecho. / Cedida

Denuncia en el Concello

Pasado el fin de semana, esta madre acudió al Concello de Vigo para denunciar el caso en el Registro, aportando fotos y el parte médico del hospital. Seguidamente, contó lo que le había pasado a su hija en un aviso que publicó en un grupo de madres y padres de la urbe olívica, de la red social Facebook: «Tengan cuidado con las piscinas de Samil», comenzaba el relato en el que además de los detalles de lo sucedido, informó de su denuncia en el consistorio, «para que no le pase a ningún otro peque, para que cierren esa piscina y para que revisen porqué se cortan los niños».

Otros testimonios similares

«Mi niña sangró mucho y no puede apoyar el pie», explicó Ruth que también mostró su incomprensión por la situación vivida: «No entiendo cómo en una piscina infantil (y que recién abrió) no tienen más control, pues pese a que mi hija se cortase (y más niños antes, según dijeron ) seguía en actividad, con los peques dentro». La publicación no solo recibió el apoyo de otros progenitores, si no que algunos -ni uno, ni dos- refirieron episodios similares.

Algunas de las reacciones al relato de esta madre refieren un episodio similar ocurrido en la misma piscina. / Facebook

«Mi hija también se cortó al otro día que abrieron las piscinas, en la del puente y le cogieron tres puntos», cuenta otra madre, que además adjunta una foto en la que muestra el tajo en el pie, ya cosido de la menor. Según relata esta mujer, el suceso habría tenido lugar el 24 de mayo, ya que las instalaciones acuáticas comenzaron su actividad veraniega el viernes 23 de ese mes, mientras que el episodio de Alondra ocurrió el pasado sábado 8 de junio, dos semanas después de la apertura, señal de que el objeto o material cortante aún no se ha detectado y sigue siendo un peligro para los menores.

Otra de las niñas que sufrieron un corte profundo en la piscina de Samil, por el que recibió tres puntos de sutura. / Facebook

Entre los testimonios que reaccionaron al suceso, algunos apuntan a que podrían ser los pequeños azulejos desprendidos que recubren las piletas de Samil, los responsables de esos cortes. En cualquier caso, Ruth espera que, al menos, hasta que resuelvan la incidencia, clausuren esa piscina, «porque también hay bebés con sus padres y el peligro es aún mayor, al igual que en el caso de algún niño que se ponga a bucear y se raje en el cuello».

En cuanto a la denuncia presentada en Praza do Rei, esta madre viguesa no tiene mucha esperanza de que prospere: «Hace un tiempo me caí en la calle por el mal estado de una acera, sufrí un moratón en el ojo, puse la reclamación correspondiente, y no pasó nada», manifiesta. De ahí que haya querido hacer público el incidente de la piscina en el diario decano, «a ver si así lo arreglan».