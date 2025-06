Vigo acoge una reunión europea sobre las conexiones atlánticas de la cerámica romana

Vigo acogerá los próximos días 12 y 13 un simposio internacional en el que reconocidos expertos de Francia, Reino Unido, Portugal y España presentarán las últimas novedades en el estudio de las cerámicas romanas producidas y comercializadas entre los principales puertos del Atlántico desde el siglo IV al VII d.C.

La reunión está organizada por el grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio (GEAAT) de la UVigo y da continuidad a la organizada en 2014. Será inaugurada en el edificio Redeiras por la vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, y el director del Parque Nacional das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas. Y la conferencia inaugural correrá a cargo del investigador del ICREA Paul Reynolds, uno de los especialistas «máis recoñecidos» en ceramología antigua y que abordará las relaciones comerciales a larga distancia entre el Atlántico y el Mediterráneo.

En total, participarán una treintena de personas y los trabajos presentados por ponentes de universidades e instituciones de la fachada atlántica permitirán realizar un recorrido por algunos de los principales puertos romanos, desde el estrecho de Gibraltar hasta el Mar del Norte. Entre los participantes figuran expertos reconocidos internacionalmente como Valérie Marache (Burdeos), Maria Duggan (Newcastle), Ewan Campbell (Glasgow) y Catarina Viegas (Lisboa).

El comité organizador está formado por Adolfo Fernández, Alba Rodríguez y Patricia Valle. Y la reunión se produce en el ecuador del proyecto nacional que lidera el primero, «Atlantrade: Relaciones comerciales en la costa atlántica durante la Antigüedad tardía», que está financiado por el Ministerio de Ciencia.

«Como parte deste proxecto estudamos as cerámicas de Vigo para comparalo con outros portos romanos e comprender o papel que tiña na Antigüidade. Por iso tamén o congreso inclúe unha conferencia sobre algúns dos materiais estudados en Vigo. E parte das cerámicas que analizamos serán mostradas aos asistentes do simposio o día 12 para coñecer as súas opinións e intercambiar coñecementos», detalla la investigadora Alba Rodríguez.

Durante la primera jornada del encuentro «Cerámicas e Conexións Atlánticas II» también se presentarán descubrimientos recientes en Gales y Escocia y otros novedosos resultados relacionados con ciudades como Burdeos, Oporto, Conímbriga, Braga y Lisboa, así como con el litoral onubense y Fretum Gaditanum (Estrecho de Gibraltar) tardoantiguo.

La segunda jornada de la reunión se trasladará desde el edificio Redeiras a la isla de Ons. «Contamos co apoio do Parque Nacional das Illas Atlánticas, co que a UVigo colabora en materia de arqueoloxía dende 2020. E faremos unha visita aos xacementos da factoría de salga romana de Canexol e do Castelo dos Mouros que está excavando a Universidade», añade Alba Rodríguez.