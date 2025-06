Down sueña con conseguir un centro de día tras su traslado al Casco Vello

Cada vez más cerca de que sea una realidad su nueva sede en el Casco Vello, en Down Vigo siguen dándole vueltas a la cabeza para optimizar su cartera de servicios y ofrecer más alternativas a los alrededor de 200 usuarios que tienen en estos momentos (cifra que asciende hasta el millar si se incluye a los familiares).

Con el edificio de la rúa Real ya rehabilitado en su totalidad por Zona Franca tras una inversión de tres millones y a la espera de que el mes que viene arranque la mudanza para empezar el curso en septiembre en su nuevo emplazamiento, el presidente de Down Vigo, Francisco Xavier Aparicio, desvela uno de los sueños que tiene para los próximos años, disponer de un centro de día específico para personas con Síndrome de Down. Para Down, este equipamiento se antoja necesario para dar cobertura a un perfil de usuario cuya edad media crece debido al incremento de la esperanza de vida.

«O noso grande reto é conseguir a medio prazo un centro de día e que así a calidade de vida sexa a mellor posible, por non dicir perfecta. Contamos con membros que xa teñen unha idade e pronto aumentaranlles os problemas de mobilidade, polo que requerirán outro tipo de terapias para seguir sendo válidos», explica el presidente de Down.

La próxima mudanza al corazón de la ciudad no implicará deshacerse de su actual sede de la rúa Portela, en Lavadores, unas instalaciones que para el presidente de Down Vigo podrían ser una alternativa válida para que empiece a funcionar el centro de día, aunque el responsable de la asociación tampoco descarta conseguir otro emplazamiento en el Casco Vello para unificar todos los servicios en la misma zona.

Más servicios

Down Vigo es conscientes, sin embargo, del alto coste de esta medida y que será necesario llamar a la puerta de las administraciones para que, tal y como sucedió con Zona Franca y el edificio del Casco Vello, el sueño se convierta en realidad.

En este sentido, también ven clave para su nueva andadura en la rúa Real faciliten el aparcamiento y el acceso en vehículo hasta la futura sede. La primera toma de contacto con el Concello para plantear estas reivindicaciones ha dejado satisfecha a la directiva de la asociación, que ve «predisposición» en el consistorio. «Saímos tranquilos porque aínda que parezan tonterías, para nós é básico. Entendemos que non debería haber problema», concluye Aparicio.