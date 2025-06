Vigueses para siempre

Con la cuenta atrás ya activada para las vacaciones de verano, la gran mayoría de estudiantes no ve el momento de deshacerse de libros y apuntes para disfrutar del sol y la playa. No es el caso, sin embargo, de seis jóvenes de entre 16 y 18 años que han vivido durante los últimos meses una aventura «inolvidable» que les dejará marcados para siempre allá donde vayan.

Los suizos Lou, Mauro, Amelie y Emma y las alemanas Maike y Sibella —esta última también con nacionalidad siria— agotan sus últimos días en Vigo después de haber participado, algunos desde septiembre y otros desde febrero, de una experiencia de intercambio educativo de la mano de la asociación International Experience. Cada uno de estos jóvenes ha vivido durante los últimos meses en casa de una familia viguesa como si fueran sus propios hijos, estudiando en institutos y colegios de la ciudad.

«Llevamos más de 20 años haciendo estos intercambios y es maravilloso», destaca la responsable de International Experience en Galicia, Mary D. Villar, estadounidense de nacimiento con padres gallegos que ve esta aventura «como una pasión».

Las familias y los estudiantes participantes en el intercambio se reunieron ayer por la mañana frente a la Estación Marítima para su particular acto de graduación. Abrazos, sonrisas, emoción e incluso alguna lágrima asomaba al recordar los últimos meses vividos mientras los jóvenes recogían los diplomas preparados por la organización.

«Yo tengo dos hijos, pero esto es enriquecedor para todos, toda la familia estuvo encantada», decía una de las madres adoptivas mientras otra gritaba a su «nueva hija» que «no la voy a dejar marchar». En muchos casos, los jóvenes alemanes y suizos aterrizaron en hogares con niños viviendo allí. Lo que podía derivar en algunos problemas o roces no terminó así, sino todo lo contrario. «Se hicieron muy amigos, la convivencia fue súper sencilla y hasta mi hijo le cuenta cosas que yo ni sé», decía animadamente otra de las progenitoras.

Madurez

Para los jóvenes participantes en el intercambio, por su parte, los últimos meses han sido un auténtico curso acelerado de madurez. Aterrizaron en septiembre conociendo nociones básicas del idioma para salir del paso y, nueve meses después, se van con un dominio casi perfecto.

«Fue muy difícil los primeros meses, pero ahora me siento mucho más madura y no me da ni vergüenza hablar con gente que no conozco», cuenta Maike, encandilada de haber vivido junto al mar y de haber podido disfrutar de la navidad viguesa.

Como ella, Mauro y Sibella no sabían ni situar Vigo en el mapa, solo lo relacionaban con el Celta, algo que ha cambiado para siempre. «Me siento como en casa, Vigo siempre estará en mi corazón. Hasta fuimos a Balaídos y a la fiesta por Europa en Praza de América, me voy con una camiseta firmada por Iago Aspas, así que volveré seguro», relata Sibella.

Para Mauro tampoco va a ser fácil la despedida tras una etapa en la que, además de ir al colegio, practicar deporte en el gimnasio o salir de fiesta como cualquier otro adolescente, ha tenido un segundo hogar. «Ha sido una muy buena experiencia, mi hermana mayor ha había hecho un intercambio y me motivé, está guay, voy a echarlos muchísimo de menos, señaló.

La etapa está a punto de cerrarse, pero los lazos quedarán abiertos. La familia adoptiva de Sibella, por ejemplo, ya tiene los billetes para conocer en Múnich a su familia biológica. Como dice el refrán, el roce hace el cariño. Estos seis jóvenes lo saben bien. Son, ya, vigueses para siempre.