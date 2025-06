Los buses directos a Lavacolla y Sá Carneiro debilitan (aún más) a Peinador

El aeropuerto de Vigo no pasa por un buen momento: volvió a perder pasajeros en abril (-5,5%), hasta quedarse en algo más de 86.400. No es capaz de mejorar las cifras este año y la escueta parrilla de destinos que ofrece, que será más pequeña si se confirma finalmente el adiós de la ruta a Londres, operada por Ryanair, no invita al optimismo. Tampoco ayudan la feroz competencia de la terminal de Oporto y la proximidad del aeródromo de Santiago de Compostela, más atractivos no solo por las numerosas conexiones, sino también por los precios… y las facilidades para llegar a Sá Carneiro y Lavacolla (Rosalía de Castro).

Desde Vialia, hay conexión directa en autobús tanto al aeropuerto de Santiago de Compostela como al de Oporto, opciones que arrinconan todavía más a la terminal olívica, la cual pide a gritos desde hace tiempo un impulso para estar a la altura de la ciudad más poblada de Galicia. La compañía gallega Monbus pone a disposición de los viajeros tres autocares al día de lunes a viernes a las 7.35 h, 10.45 h y 19.00 horas y dos por jornada los sábados y los domingos, con peor cobertura: hay salidas a las 10.45 horas y 19.00 horas. Según la información traslada en las taquillas, a excepción del bus de las 7.45 horas, realizan dos paradas previas al aeropuerto: en las estaciones de Pontevedra y Santiago.

Estos enlaces con la capital gallega son atractivos tanto por las horas como por la duración del viaje, de una hora y media aproximadamente, pero también por los precios. El general es de 7,80 euros por persona, como se indica en la página web de la empresa, pero, si se abona el viaje con la tarjeta metropolitana de Galicia, que funciona con modelo de monedero —se recarga en cajeros de Abanca—, se reduce a 3,51 euros. Otra opción para llegar al aeropuerto de Santiago es el vehículo particular, pero, al gasto en combustible y derivados del uso del automóvil, se suman el de peajes y el de un posible estacionamiento en el destino.

La parrilla de viajes de vuelta, que varía en función de la semana, es más amplia. Del 9 al 15 de junio, por ejemplo, salen cuatro autobuses desde el Rosalía de Castro de lunes a viernes y el domingo: a las 8.55 h, 12.55 h, 18.55 h y 22.05 horas —22.00 horas el domingo— y tres el sábado: 8.55, 12.55 y 22.00 h. Los precios y la duración es la misma que en los trayectos de ida.

Todavía mejor es la conexión con el aeropuerto de Oporto, con una gran cantidad de vuelos a diferentes partes del mundo y un músculo que va a más: estrenó en mayo Boston (EE UU). Esta ruta se puede realizar con las empresas Alsa, Autna o Flixbus —esta ofrecerá desde el día 23 viajes al Algarve— desde Vialia. Hay precios para viajes de la semana que viene entre 14 y 41 euros y a numerosas horas del día: desde las 4.30 horas (madrugada) hasta las 23.55 horas. La duración también varía: entre una hora y 50 minutos hasta dos horas y cuarto. Y, al igual que ocurre con el enlace a Santiago, el viajero también puede optar por ir en tren hasta el centro de la ciudad (o bus) y coger otro medio para desplazarse hasta el aeródromo. Para la vuelta, la oferta es similar, con salidas desde Sá Carneiro entre las 0.30 horas (en Portugal) y las 20.30 horas (en Portugal también).

Más barato con escala en Madrid que vuelo directo

A la falta de destinos, se suman los elevados precios de los billetes de avión para embarcar en Peinador. Como publicó FARO recientemente, la ruta a Barcelona ya es más barata con escala en el aeropuerto de Madrid que de manera directa desde la terminal olívica en una gran parte de las combinaciones. Es una de las consecuencias de la salida de Ryanair en esta conexión el pasado marzo. La opera en exclusiva la firma Vueling.

La falta de destinos en Peinador quedará todavía más en evidencia en solo unos meses tras la clasificación del RC Celta a la Europa League. Es probable que la ruta a Londres, la única internacional ahora en el aeródromo, deje de ofrecerse al acabar este año. Pese a ser una de las promesas electorales del alcalde vigués, Abel Caballero, en 2023, el Concello no ha lanzado nuevos concursos para establecer rutas a París, Bruselas, Dublín o Ámsterdam. La terminal olívica es la que menos destinos foráneos tiene de todo el noroeste, igualada con León.