Retratos augustos: Marina Troncoso

Marina Troncoso (Valeixe, Pontevedra, 1953) pasó del mundo empresarial —donde dirigió su propia firma de muebles y decoración— al activismo social con una serenidad que desarma. Al jubilarse, descubrió en la Universidad de Vigo una segunda juventud intelectual. Se formó en Humanidades y Cultura, presidió durante más de una década la Asociación de Alumnos Sénior y hoy lidera CAUMAS, desde donde reclama una sociedad más justa, intergeneracional y lúcida. Ha sido consejera estatal, impulsora de bibliotecas y revistas digitales, siempre tendiendo puentes. En 2025 debutó como actriz en Romería, de Carla Simón, aclamada en Cannes. Su madurez no es un refugio, sino una trinchera de ideas. Cree en el talento sénior como semilla de futuro y en el humanismo como hogar.

Los 17 locales de Galerías Durán, un espacio de arte con 40 artistas en julio

¡Qué notición me acaba de dar my friend Beni Fernández, que con su Espacio Beny dinamiza casi en solitario la vida artística de la ciudad, en caída de galerías de arte salvo unas pocas de las que aquí damos cuenta. Nada que ver con el pasado del galerismo vigués pero, en medio de esta atonía, el Espacio Beny organiza para todo julio Art Vigo y se atreve a alquilar todos los locales de las galerías Durán, unos 17, para una gran exposición en la que ya están seleccionados 2 artistas para cada uno de ellos. Pintores como Barreiro, Antonio Amat, Dario Basso, Lagares, Sánchez Lareo... Escultores como Leiro, Xurxo Oro Claro, Álvaro de la Vega, Silverio Rivas, Nando Álvarez, Suso Vázquez... Fotógrafos como Boris Savelev, Antonio Peña, Iñaki, Natalia Savelev... Algunos de ellos, pertenecientes a la colección particular de Beny Fernández, estarán en el local más grande, lindante con la calle Velázquez Moreno. Y no faltará la música, de la que se encarga el Vitruvia Café, con varios conciertos de jazz y alguna banda.

De la Fuente, poeta vigués en la Feria de Madrid

El poeta vigués Marcos de la Fuente, afincado en Nueva York desembarca en Madrid con su nuevo poemario Valles Profecía, publicado por Espasa con portada de Ricardo Cavolo, y una intensa agenda de firmas, lecturas y poesía en vivo. Este año, la Feria del Libro de Madrid pone el foco en Nueva York como ciudad invitada y Marcos de la Fuente ha sido propuesto como una de las voces que mejor representan esta poesía transatlántica.

Portada del nuevo libro de Marcos de la Fuente "Valles profecía", con portada de Ricardo Cavolo / Ricardo Cavolo

Álex Alonso con O teito é de pedra en la AAVV de Coruxo

Y que me cuenta la presidenta de la AA VV de Coruxo, Carmen Mallo, que hoy mismo el escritor Álex Alonso presenta allí a las 20 h. su libro O teito é de pedra, novela dedicada a quienes dieron la vida en España por la democracia. Una obra escrita con la piel y las entrañas de la emoción.