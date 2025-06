La pérdida de un juzgado instructor causa indignación: «Es un desastre para Vigo»

«Es un desastre para el partido judicial de Vigo». Así, con esta contundencia, ha valorado el juez decano la decisión del Ministerio de Justicia, oficializada en un Real Decreto que ayer salió publicado en el BOE, de eliminar un juzgado de Instrucción para convertirlo en el segundo de Violencia sobre la Mujer. Germán Serrano advierte de que esta supresión abocará a los restantes órganos instructores a la «sobrecarga», algo que también temen los abogados y procuradores. Y la indignación no solo es notable en el ámbito propiamente judicial. La Xunta, a través del conselleiro Diego Calvo, pidió al Gobierno central que corrija esta decisión, y el Concello, en un comunicado de la Alcaldía, también fue crítico. «Compartimos la decisión de crear el nuevo juzgado de Violencia sobre la Mujer pero nos parece desafortunado y erróneo que surja de la transformación de un juzgado de Instrucción; deben mantenerse los ocho actuales», instó.

El ministerio ha hecho caso omiso al clamor de los magistrados instructores vigueses y del propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y finalmente, como recogía el borrador del anteproyecto, dejará a la ciudad sin su Juzgado de Instrucción número 8, una sala creada hace dos décadas que será la que se transforme en la segunda especializada en violencia de género, que a partir de octubre asumirá una nueva competencia, la de los delitos sexuales cometidos contra todas las mujeres independientemente de la relación entre víctima y agresor. La decisión es un golpe de calado para el partido judicial de Vigo, que, al quedarse solo con siete juzgados para investigar delitos, ya no podrá aspirar a las guardias de 24 horas y perderá una de las presidencias de su futuro Tribunal de Instancia.

Junto a Vigo, los otros partidos judiciales afectados por esta transformación que se hará efectiva el 31 de diciembre son A Coruña, Jerez de la Frontera, Móstoles, Alcalá de Henares, Castelló de la Plana, Santander y Barakaldo. En el borrador aparecían Madrid capital y Benidorm, pero en estos casos Justicia rectificó y las incluye entre las 42 plazas de jueces de Violencia sobre la Mujer que serán de nueva creación –y no por transformación– y que irán acompañadas de 42 nuevos fiscales especializados, plaza de la que también se verá privada Vigo.

«En Vigo no sobra ningún juzgado de Instrucción», lamenta el juez decano, incidiendo en la «compleja» delincuencia actual y en las «guardias penosas» que afronta la ciudad dada la carga de trabajo. «La supresión afectará al buen ritmo de trabajo de estas salas; esperemos que Instrucción no acabe colapsada como Civil», valoró Lourdes Carballo, decana de la abogacía. «Es una mala decisión e intentaremos corregirla; no se le pueden quitar manos a la instrucción», zanjó José Antonio Fandiño, decano de los procuradores.