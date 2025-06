Nace un nuevo mercadillo de moda «circular, consciente y auténtica» en Vigo: aún puedes anotarte para vender tu ropa

El cuidado del planeta puede empezar desde nuestro propio armario. La industria textil es una de las más contaminantes del mundo, como advierte el Parlamento Europeo, que la señala como la causa de aproximadamente el 20% de la contaminación mundial del agua potable.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las compras de textiles en la UE en 2020 generaron alrededor de 270 Kg de emisiones de CO2 por persona. Además, «los europeos consumen de media casi 26 kg y se desprenden de unos 11 kg de textiles cada año. La ropa usada puede exportarse fuera de la UE, pero la mayoría (87 %) es incinerada o depositada en vertederos», indica el Parlamento Europeo en un artículo.

Ante esta situación, la población está tomando cada vez más conciencia de la importancia de un consumo ético de las prendas y el impacto medioambiental del 'fast fashion'. Y un buen ejemplo es el nacimiento de una nueva iniciativa en Vigo dedicada a la moda «circular, consciente y auténtica».

Vintax Market en Vigo

El proyecto se llama Vintax Market y consiste en «un mercado itinerante pensado para dar una segunda vida a la moda, para quienes buscan prenda con historia y significado, y para quienes quieren cuidar el planeta con cada compra», como explican en sus redes sociales. Detrás de la iniciativa se encuentran los creadores del mercado de arte Mona.

La primera cita de este mercadillo de segunda mano tendrá lugar los días 14 y 15 de junio en la Plaza Elíptica y la participación está abierta a todo el mundo. «Aceptamos propuestas de ropa, complementos, arte textil o cualquier creación que siga principios de slow fashion y consumo consciente», explican los organizadores en el formulario de inscripción.

Pero el evento no solo servirá para encontrar reliquias en armarios ajenos o vaciar el propio, sino que el dinero recaudado con las inscripciones (tener un puesto en el mercado cuesta 36 euros por día) se destinará a dos asociaciones medioambientales: The Ocean Clean Up y One Tree Planted.

El plazo de participación terminará el día 7 de junio. El mercadillo estará disponible el fin de semana siguiente en horario de 12:00 a 20:00 horas.