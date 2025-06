Down Vigo llegará al Casco Vello en septiembre: «Esta nova sede é unha marabilla»

Ilusión, alegría, excitación y, también, cierto nerviosismo reflejaban ayer las caras de una decena de usuarios de Down Vigo que tuvieron la suerte de imaginar in situ su día a día a partir de septiembre, cuando los responsables de la asociación estiman que esté lista la primera fase de la mudanza desde su actual sede, en Lavadores, al corazón de Vigo, a un edificio completamente rehabilitado en el número 27 de la rúa Real gracias a una inversión de tres millones de euros ejecutada por Zona Franca.

Cambio de sede

Para nós é un antes e un despois, este cambio de sede é unha marabilla porque estaremos onde temos que estar, no centro da cidade, onde se nos vexa. As persoas e familias con síndrome de Down existimos e somos tremendamente válidos, teñen que incorporarse á sociedade e o único xeito de facelo é estando presentes e aquí estarémolo», destacó el presidente de Down Vigo, Francisco Xavier Aparicio, que desveló que la mudanza de mobiliario y equipamiento arrancará a mediados de julio para «empezar o curso a primeiros de setembro xa aquí». Matizó, sin embargo, que el traslado completo llevará varios meses más.

El cambio de sede para Down Vigo no habría sido posible sin el apoyo de Zona Franca, representada en la visita al inmueble por su presidente, Abel Caballero, y el delegado, David Regades. Este quiso subrayar la apuesta del consorcio: «Es uno de los proyectos más especiales e ilusionantes que hemos hecho porque pone en el centro a las personas, las iguala independientemente de sus capacidad y las ayuda a poder desarrollar todo su potencial social y laboral, es una de las obras de economía social más importantes de Galicia y muestran nuestro compromiso con la ciudad».

Patio interior del edificio. / Marta G. Brea

Caballero y Regades hicieron la entrega simbólica de las llaves al vicepresidente de la asociación, Iván Giráldez, al que Francisco Aparicio ha querido tener a su lado en la directiva poniendo en valor que está afectado por el Síndrome de Down. «Algo tan sinxelo como que Iván sexa vicepresidente causou sorpresa dentro da asociación, o cal demostra todo o traballo que queda por facer», explicó.

Giráldez, por su parte, actuó de guía por las instalaciones y no pudo ocultar su emoción por la próxima mudanza. «Es un sitio precioso, tenemos muchos espacios para aprovechar, con zonas totalmente diferenciadas», afirmó.

Pedro Fernández

Doble objetivo

Además del componente social, el desembarco de Down Vigo en el Casco Vello supone también recuperar un espacio totalmente degradado con una rehabilitación integral que ha dejado un edificio de tres plantas con una gran luminosidad. «Es un paso más en nuestra disposición de participar en los proyectos de ciudad, contribuyendo a seguir con la recuperación y regeneración del Casco Vello», dijo Regades, con el que coincidió Caballero: «Era una ruina total y mira ahora».

Usuarios de Down Vigo, en una de las salas. / Marta G. Brea

Son en total más de 1.000 metros cuadrados en los que se repartirán aulas de formación, de atención temprana, multisensorial o de orientación laboral. Además, está prevista también la puesta en servicio de una cafetería abierta a toda la ciudadanía.

«É básico ter espazos amplos para personalizar clases, terapias porque agora mesmo a maioría dos servizos están saturados, a demada é moi alta», dijo Aparicio, cifrando en unas 220 familias atendidas, lo que supone alrededor de 1.000 personas de todo el área metropolitana de Vigo, «porque cando falamos de Síndrome de Down, a condición xenética tela a persoa pero os problemas, dificultades e gastos son para toda a familia».

Para afrontar todas las necesidades, son alrededor de medio centenar las personas que trabajan en Down Vigo, con un claro reto común. «O obxectivo final é a inclusión real e efectiva das familias e das persoas con esta condición xenética, porque non estamos a falar dunha enfermidade e cremos que é importante que a xente o entenda», recordó Aparicio.

En este sentido, la nueva sede del Casco Vello se presenta como una oportunidad inmejorable para potenciar la formación que permita a los usuarios acceder al mercado laboral «e que a incorporación sexa real e inclusiva». Todos cuentan ya los días para empezar la andadura en septiembre