El BNG convoca un debate vecinal sobre la ciudad

El BNG convoca un debate vecinal sobre el estado de la ciudad «diante da xordeira autoritaria do alcalde, Abel Caballero». Organiza este «encontro aberto» con la participación de movimientos sociales y vecinos este sábado «para que se escoiten as voces que algúns non queren ouvir, así como recoller propostas e alternativas co obxectivo de construír un novo Vigo entre todas e para todos». «Queremos visibilizar que si hai alternativa fronte a quen non ten nada que ofrecerlle á cidade que máis do mesmo», avanzó el portavoz, Xabier P. Igrexas.