El Ayuntamiento asumirá también la reforma del colegio Chans-Bembrive

Familias, profesorado y alumnado del CEIP Chans-Bembrive se concentraron a las puertas del centro educativo para exigir a la Xunta de Galicia, una vez más, «o compromiso firme de substituír as cubertas con amianto». «As cubertas do pavillón, aulas anexas e patios están moi deterioradas, constituíndo un perigo real para a saúde e integridade das nenas e nenos do centro educativo», lamentaron.

Indicaron que «a Xefatura territorial [de la Xunta] asegurou hai días que cambiarían os teitos durante o verán», pero «a Anpa esixe compromiso público ou por escrito»: «O curso pasado comprometéronse ao cambio das cubertas e nunca executaron a obra».

El alcalde, Abel Caballero, informó que el Concello se encargará de la actuación «ante la inacción de la Xunta». También asumirá la mejora del Celso Emilio Ferreiro.