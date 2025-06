El proyecto de Afouteza mejorará la movilidad del entorno con 20 millones

El ambicioso plan del Real Club Celta para levantar en Mos el proyecto Galicia Sports 360 supondrá no solo una revolución deportiva para la entidad olívica, ya que en paralelo activará una serie de infraestructuras viarias que mejorarán sustancialmente la movilidad —nuevos tramos para el tráfico rodado, itinerarios peatonales y ciclistas o amplias zonas de aparcamiento— y, asimismo, reforzará varios servicios públicos del entorno. Todas estas actuaciones serán costeadas por el Celta y rondarán los 20 millones de euros, inversiones que son claves para haber obtenido la declaración como Proyecto de Interés Autonómico (PIA) por parte de la Xunta de Galicia.

De esta forma, según se recoge en la documentación del PIA publicada recientemente por la administración autonómica tras la aprobación en el Consello da Xunta, las actuaciones proyectadas por el Celta son imprescindibles «para garantir as esixencias de accesibilidade e mobilidade derivadas da nova actuación así como as obras de conexión coas redes xerais de servizos incluíndo, no seu caso, as de ampliación e reforzo necesarias, coas que dotar ao ámbito con todas as subministracións sen menoscabo da funcionalidade das existentes».

Nuevo enlace

Entre las principales novedades incluidas en el proyecto Galicia Sports 360 está la ejecución de un nuevo enlace de entrada y salida a la AG-57, autopista de titularidad autonómica. Esta vía de alta capacidad quedará conectada con la avenida Clara Campoamor tras una inversión que se estima en algo más de 4,6 millones de euros.

Aunque será el Celta el que se haga cargo de los gastos, la Xunta se encargará de la tramitación y ejecución del proyecto a raíz del protocolo de colaboración suscrito. Para justificar el interés general del proyecto —en fase ya de evaluación ambiental—, se destaca que el nuevo vial dará servicio tanto a la Universidad de Vigo como al hospital Álvaro Cunqueiro, sirviendo como desahogo al actual enlace entre la VG-20 y Clara Campoamor.

Ampliaciones

Además del nuevo enlace en la AG-57, la inversión para canalizar el incremento de tráfico previsible con la implantación de la cidade deportiva Afouteza en su totalidad, el proyecto diseñado por el Celta también contempla la mejora de la capacidad de la EP-2005 en el tramo entre Afouteza y el campus universitario. Con un desembolso superior a los tres millones, se ampliará el vial, se hará una nueva rotonda y se definirá un itinerario peatonal y ciclista seguro.

Por otro lado, el ámbito en el que se ubicarán las distintas dotaciones del complejo deportivo —campos de fútbol, residencia, centros de formación y tecnológico— también sufrirá un notable lavado de cara. Recoge el plan de urbanización recientemente publicado para su análisis ambiental, acelerando así su tramitación, que el Celta ejecutará un nuevo vial perimetral que partirá de la carretera EP-2605 y que conectará con el Camiño do Monte do Coto, jubilando el actual trazado. Se habilitarán, además, nuevas rotondas para canalizar el tráfico. En total, la urbanización de todo el ámbito tiene un coste estimado superior a los 3,6 millones, incluyendo también la mejora de servicios públicos (4 millones en total) como el eléctrico, al soterrarse distintas y conectarlas con la subestación.

Accesibilidad

No solo se han tenido en cuenta en la redacción del proyecto Galicia Sports 360 las nuevas carreteras, que se verán complementadas con la ejecución de tres grandes zonas de aparcamiento, una de ellas junto a un nuevo vial proyectado para conectar con el depósito de aguas.

Asimismo, las actuaciones diseñadas buscan también garantizar una mejor movilidad a pie y en bicicleta, no solo para dar servicio a Afouteza, sino también para completar dos rutas de senderismo como son la GR-53 (sendero panorámico de Vigo) y la GR-58 (sendero de As Greas). Está contemplada la instalación, entre otros elementos, de aparcamientos para bicicletas o la creación de zonas verdes o áreas de descanso. El proyecto garantiza «unha accesibilidade e seguridade axeitadas», así como la apuesta por recuperar el bosque autóctono.

Paso firme

El visto bueno de la Xunta conseguido la pasada Semana Santa ha permitido al Celta acelerar el paso para soñar con tener ejecutado en el verano de 2028 la totalidad del proyecto, iniciando «de manera inmediata» el movimiento de tierras. La memoria económica presentada por la entidad presidida por Marián Mouriño detalla, además, que no existirán problemas de financiación para hacer frente a los más de 100 millones previstos.

Los fondos CVC aportados por la Liga son el principal apoyo, pero el club asegura también que cuenta con operadores implicados y financiación externa y tranquiliza a los aficionados al garantizarles que «no habrá ningún tipo de afección a la parte deportiva».