La nota más alta de hace diez años: «En la carrera saqué algún cinco»

¿Qué fue del mejor alumno de la Selectividad de hace diez años? Pues nada excéntrico para un joven estudioso: el vigués Diego Mojón está terminando una tesis en geometría diferencial en el departamento de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Cursó durante cinco años un recién estrenado doble grado en Física y Matemáticas para el que solo había doce plazas.

Cuando remate el doctorado espera encontrar algún contrato en una empresa española o foránea, con el que poder ejercer de lo suyo. Según explica, estudia y escribe sobre la teoría de la relatividad general y sus efectos, un ámbito con el que después enriquecer los GPS o mejorar las rutas de los aviones recortando tiempos.

Ayer, diez años después de su hazaña, estuvo vigilando los exámenes por los que él mismo pasó en la UVigo. En ellos obtuvo la mejor calificación de toda Galicia, un 9,92. Se presentó voluntario para atender a los aspirantes y de paso ganar algo de dinero, «que siempre está bien», dijo tras salir de la primera tanda.

En su caso recuerda haber vivido con «bastantes nervios» la prueba a la que ahora se enfrentan otros jóvenes, aunque empatiza más con los que, como él, necesitan una nota alta para entrar en la carrera. En su día esperaba obtener una puntuación elevada, se había preparado, pero no ser el primero en las calificaciones.

¿Qué le diría el mejor de hace una década a los que ahora se examinan? «Los nervios son inevitables, pero al final el trabajo va a salir y se va a notar. Si pones las horas y te esfuerzas no te vas a encontrar nada en el examen que no te esperabas», indica. Su consejo es que sean constantes y todo irá rodado. Para los padres también tiene algunos apuntes: «Tienen que ser una presencia tranquilizadora, dar apoyo y algún abrazo».

Objetivos cumplidos

A Mojón no le fue mal en la carrera, pero desde luego no tan bien como en el instituto. Confiesa que, aunque nunca llegó a suspender una asignatura, sí que sacó algún que otro cinco.

Sin embargo, no tuvo problema para lograr lo que quería hacer desde un inicio, una tesis. Además, financiada, algo que solo con un buen expediente se puede conseguir.

La nueva Selectividad

Aunque depende de la asignatura a la que los jóvenes se vayan a enfrentar, en su campo, en Matemáticas, Mojón encuentra beneficioso el cambio de modelo.

La nueva PAU implica exámenes «más competenciales» en los que los alumnos tengan que demostrar que entienden lo que estudiaron y no tanto desarrollar contenidos memorizados, como sí le tocó hacer a Diego.

«Hasta ahora te podías permitir no contestar a preguntas de ciertas áreas, algo que no es muy correcto, sobre todo porque podías sacar un diez igualmente», opina. «Además, es bueno para todos que las preguntas te hagan pensar y no sean siempre ejercicios tipo. El problema es cómo se enseña en el instituto porque si la evaluación va a ser de pensar, tendrán que enseñarte a hacerlo previamente también», añade.

Mañana tendrá que volver a las aulas. Su trabajo consiste en comprobar que nadie copie, que haya orden y ayudar a recoger exámenes. Aunque vio a alguno que otro con un agobio importante, asegura que no pillaron a nadie haciendo triquiñuelas: «Realmente no les compensa», cree.