La PAU se estrena con buenas sensaciones a pesar de incrementarse la exigencia

Los nervios son inherentes a un examen que se prepara durante todo el curso y del que depende entrar en la carrera elegida. Más aún, cuando el modelo cambia para incrementar la exigencia. Así que los estudiantes que ayer estrenaron la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) entraron si cabe más inquietos que otros años, pero salieron, como es habitual, mucho más tranquilos e incluso sonrientes.

«Teníamos mucho miedo por el cambio, pero se portaron bien. Las preguntas de gramática eran asequibles, aunque esperábamos que el comentario fuese sobre la DANA y la desinformación», señalaban un grupo de alumnos del IES República Oriental da Uruguai tras realizar el examen de Lengua Castellana, con el que arrancó la PAU.

La inmigración, el tema elegido

No fueron las inundaciones de Valencia el tema elegido, sino otro de gran actualidad, la inmigración, a través de un artículo sobre la tragedia de los cayucos publicado por Rosa Montero en El País. Además, los estudiantes tuvieron que decantarse entre Valle-Inclán y Almudena Grandes, y entre Crónica de una muerte anunciada o el Romancero Gitano.

«Me cayó lo que me gustaba», celebraba Zoe Méndez, del IES Sana Irene, aunque mostraba sus manos aún temblando. «Ha sido un examen asequible, supimos responder a todo», aseguraban sus compañeras Sofía Capas y Candela Murillo. Las tres se mostraban «contentas» y más cerca de poder estudiar sus carreras preferidas, Magisterio y Dirección Hotelera.

Entre los amuletos no faltan cada año las estampitas o los regalos de seres queridos. Algunos de los alumnos del IES República Oriental do Uruguay no dudaron en rociar con agua bendita bolígrafos y calculadoras y Antón lucía una pulsera en recuerdo de su tía.

En total, 2.826 alumnos se examinan en las nueve sedes de la UVigo hasta el jueves. La primera jornada transcurrió sin incidencias, hasta que por la tarde un alumno fue ‘cazado’ con el móvil. No pudo terminar el examen y ahora queda por decidir si solo se le anula esa prueba o debe presentarse en julio.

La mayoría de los estudiantes llevan dos semanas sin descanso, pero hay quien el último día antes de empezar los exámenes prefirió descansar siguiendo las recomendaciones, como Estela Santos, mientras que otros aprovecharon hasta el último momento. Así lo hizo Sabela Romero, aunque después pudo «dormir bien». Las dos son alumnas del IES Castelo y quieren estudiar Filología inglesa y Psicología, respectivamente.

«Pensábamos que iba a ser peor. Los exámenes que preparamos en clase eran más difíciles», aseguraban tras la prueba de Lengua y mientras echaban el último vistazo a los apuntes de la siguiente prueba. «Me asusta más la de Historia de la Filosofía porque son más autores», reconocía Estela.

«Contentos» y «más tranquilos» entraban en el segundo examen alumnos del IES Álvaro Cunqueiro: «Llevamos dos semanas bajo presión y estudiando muchísimo, pero el primero ha ido bien».

Su profesor de Lengua, Andrés Miranda, que lleva cuatro cursos dando clase en 2º de Bachillerato, también respiraba tranquilo: «Más o menos la mitad del examen ya la habían hecho en clase, ellos están contentos y eso es buena señal. Nosotros también estamos nerviosos porque es aquí donde se confirma el valor del curso y el trabajo. Y les minamos un poco la moral recordándoselo cada día de clase, pero lo que queremos es que no se encuentren nada que no hayan hecho antes. Y, al final, llega el día D y no pasa nada».

La nueva PAU elimina la opcionalidad que llegó con la pandemia y es más práctica y competencial. En el caso de Lengua castellana, el formato ha variado menos que en otras materias aunque los profesores también tuvieron que enfrentarse a «órdenes contradictorias» y retrasos hasta conocer el modelo final. «Se da más peso a lo que ellos aportan», añade Miranda.

Miguel González, profesor de inglés y representante del IES Santa Irene en la PAU, también se mostraba optimista respecto a los resultados de este año: «En el momento que pasa el primer examen, que fue muy asequible ya se tranquilizan. Y en el caso de la prueba de inglés el cambio no ha sido muy drástico. Gana la parte competencial, pero es similar, adaptándolo más al contexto actual».

Su compañero Rubén López aguardaba la salida de sus alumnos del examen de Historia: «El anterior modelo era muy adaptado y ahora es más competencial, piden mayor capacidad lectoescritora. Y eso cuesta más prepararlo en un solo curso. Creo que hubiese sido mejor presentarlo ya en la ESO y quizá tener dos años para que se fuesen adaptando».

El curso fue un poco «caótico» porque el currículo es «impresionantemente largo» y había que preparar nuevos ejercicios «a los que no están acostumbrados». «Pero espero que no tengan problemas. Y si ha bajada de notas será generalizada porque estamos todos igual», añadía. «Non vai ser unha traxedia, é un método diferente e, en principio, pinta ben», confiaba Xaquín Pastoriza. «A avaliación é máis competencial, o cal implica un maior esforzo para o alumnado e tamén para nós mesmos, que nos tivemos que adaptar. É un ensaio-error, pero este é o camiño», concluía.

