El juego de exhibir y ocultar

En su pasado como sucursal del Banco de España, «se dedicaba a guardar cosas, a protegerlas y a esconderlas en las cámaras acorazadas». Ahora, la función de Casa das Artes es totalmente la opuesta. «La idea es que exhiba cultura». Esto casaba a la perfección con una de las líneas de investigación de la artista viguesa Pilar Alonso (1972): lo que se oculta y lo que se muestra en la identidad. Así que aprovechó este espacio para montar distintas piezas de su trayectoria que juegan con el «ser y no ser, el estar y no estar». La muestra «Non fun», permanecerá abierta en este espacio municipal hasta el 3 de agosto.

Nacida en Vigo y formada en la facultad de Bellas Artes de Sevilla y en la Städelschule de Frankfurt, Alonso compara el proceso de creación con esos momentos de la infancia en los que rebuscaba en un baúl lleno de juguetes «viendo qué había en el fondo»: «Vas sacando cosas para fuera y le das el tiempo de creación, pero luego no el de reflexión, el de ver cómo encaja esa obra en tu línea creativa».

Esta muestra le ha permitido juntar piezas realizadas desde 2009 y reflexionar. «No son obras independientes. Es muy difícil separar lo que es la vida de tu proceso creativo, porque no deja de ser como un diario en el que tu identidad lo tiñe todo», explica y añade: «Con los años te vuelves más generosa con u obra y te permites disfrutar cosas que, a lo mejor, más joven no hacías».

Figuras recortadas y obras sonoras

En «Non fun» bucea en la ambigüedad entre ser y no ser. Por ejemplo, con piezas en las que se ve el fondo y la silueta, pero la figura está recortada. «Es otra forma de ser y estar: reconoces que hay una figura, pero no está». Y trastea también con «el no fui porque soy». «No he sido lo que no he querido ser y no he estado donde no he querido estar», cuenta y añade que las renuncias también construyen tu identidad.

Expuesta al dilema de escoger una pieza de su exposición, se queda con las más recientes: tres cabezas de las que salen tres peces, «sobre lo que crece dentro, como si floreciese». O con la obra que traspasa los límites físicos de la planta baja de la Casa das Artes y sale al encuentro del espectador: una trompeta de gramófono, que recuerda al capullo de una flor abriéndose y que suena. «Es un poco como ser un voyeur, porque estás escuchando lo que ocurre dentro de la sala». Y en ese juego de ocultación y exhibición, espera que el transeúnte sienta curiosidad por lo que ocurre dentro, igual que los artistas sienten curiosidad «por saber qué hay más allá».

Alonso invita al espectador a ver el interior de las cosas, a fijarse en lo que uno sno sabe o en lo que pasa desapercibido aún estando a la vista. Y en esta línea, toman gran protagonismo sus jardines interiores; esos que vivió de pequeña en el Calvario con una abuela «voluntaria» y otra biológica; esos que también descubrió en Sevilla en su juventud; esos que no se ven desde la puerta. Igual que se ocultaba antes la manera de ver de las mujeres y ahora se muestra. Igual que los artistas se ocultan durante su proceso creativo y exhiben luego lo creado para que el espectador, con su mirada, lo termine.