Una pelea entre detectoristas en una playa de Vigo acaba con ambos condenados

Una disputa entre dos hombres que habían acudido a una playa de Vigo a buscar metales con sus respectivos detectores ha acabado con la condena de ambos por sendos delitos leves de lesiones. Y es que la discusión entre ambos derivó en una pelea en la que ambos se produjeron varias heridas, además de causar desperfectos en uno de los aparatos.

Los hechos ocurrieron una medianoche de principios de noviembre de 2023 en el arenal de A Fontaíña. Los dos protagonistas discutieron por a quién de los dos le correspondía buscar objetos en esa playa y acabaron agrediéndose mutuamente. Uno acabó con heridas en la cabeza y en ojo; el otro también quedó con ojo afectado y también en una mano. Uno de ellos, además, dañó el detector del otro con una pala.

El Juzgado de Instrucción n.º 4 de Vigo condenó a ambos con una multa de 150 euros, además de indemnizarse mutuamente: uno con 220 euros y el otro con 160 euros. Sin embargo, uno de ellos no quedó conforme y recurrió ante la Audiencia Provincial, que en una reciente sentencia avaló el fallo inicial.

A Fontaíña, la playa en la que ocurrieron los hechos / G. M.

El detectorista recurrente, el que recibió una indemnización superior, alegaba que el otro le había robado su aparato, que le había costado 840 euros. Basaba su reclamación en la declaración como testigo de un amigo, pero la novia del otro implicado negó ese extremo durante el juicio.

Ante la concurrencia de dos testimonios totalmente contradictorios y al no haber más pruebas al respecto, la jueza de instancia no ve el robo acreditado. Los magistrados han ratificado esa decisión. El hecho de que se pudiese demostrar la sustracción implica, a su vez, que no se le conceda la indemnización que reclamaba por el coste del detector.

Presunción de inocencia

El hombre también argumentaba que la sentencia inicial había vulnerado su presunción de inocencia, pero la Audiencia considera demostrado que golpeó al otro detectorista en una mano con una pala. En este punto, los testigos eran más coincidentes: la chica expuso que había agredido a su novio y el amigo dijo que se habían peleado. Ello, sumado a un parte médico con lesiones compatibles con los hechos descritos, llevó a constatar la agresión.

«No basta la simple negativa o alegación de falta de prueba de cargo, ya que la jueza de instancia ha valorado la prueba practicada de forma coherente, razonada y lógica», argumentan los magistrados.

El recurso presentado tenía otro punto a mayores: que se incrementase la indemnización por las lesiones sufridas desde los 220 euros a los 286,61. Esgrimía que esa cuantía es la que le correspondía aplicando el baremo para accidente de circulación, referencia habitual en caso de daños. La sentencia replica que cuando se producen lesiones dolosas los tribunales tienden a aumentar el montante, mientras que, al contrario, en casos de riña mutuamente aceptada, como la de esta ocasión, se suelen rebajar las cantidades.