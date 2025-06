El tráfico vigués «gradúa» su vista

«En Vigo se circula muy bien aunque la sensación sea la contraria». Y es que contra los tópicos, la experiencia de quien lo vigila desde una vista privilegiada. Así lo reconocen desde la Sala de gestión de la Movilidad del Concello de Vigo, donde apuntan que esa sensación se debe a que «queremos la inmediatez» a la que estamos acostumbrados. El puesto que actúa a la vez de ojos y cerebro de todo el tráfico de la ciudad acaba de completar su última actualización, en la cual el Concello ha invertido 215.000 euros dentro del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) al que está adherido desde el año 2019.

El grueso de este importe se ha destinado a mejorar la infraestructura exterior existente y reforzar su ciberseguridad frente a posibles ataques, incluyendo una ampliación de servidores y almacenamiento o las copias de seguridad. Y es que atrás quedan los tiempos en los que los semáforos con una cara para cada cruce y un sistema de engranajes en su interior —el de Buenos Aires ha sido rescatado para decorar la sala— marcaban los tiempos para cada color. Incluso más lejano parece el caso de Porta do Sol, donde el guardia elevado sobre un pequeño pedestal regía el tráfico de donde ahora hay una gran plaza peatonal.

Las cifras de su red de vigilancia

Las cifras de su sistema nervioso imponen: más de 170 kilómetros de fibra óptica por toda la ciudad, 289 cruces con semáforos regulando las intersecciones y 141 cámaras, con especial atención a los túneles. Beiramar y Areal suman 24, los accesos a Vialia 19 e incluso los de Bouzas y Valladares que forman parte de Carreteras del Estado cuentan con supervisión.

En el videowall que acaba de ser ampliado con pantallas de alta resolución también fijan los «ciclos» de 75, 90 y 110 segundos para cada intersección, implantando las de 120 para zonas con mayor densidad como Antonio Palacios.

Control de los túneles de Vigo desde la sala de Praza do Rei / Alba Villar

Una densidad fluida

Los trabajadores de esta sala destacan la fluidez en la urbe, de 24 kilómetros por hora de media, frente a las retenciones registradas en otras de incluso menos tamaño. Y es que estas cámaras no solo les permiten vigilar que todo funciona correctamente, sino que también son usadas por los ciudadanos para elegir itinerarios en función de los atascos.

Eso sí, «supervisan pero no vigilan», ya que no enfocan edificios ni personas y las imágenes no se archivan salvo petición policial y judicial. De la misma manera, en caso de manifestación o accidente se desconectan para preservar la protección de datos.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, destacaba las inversiones desarrolladas que han incluido los corredores de emergencia sincronizados con los semáforos estrenados el pasado año. «Tenemos tecnología punta para una ciudad que es cada vez más segura, conectada e inteligente», explica. En él también se gestionan los dispositivos Bluetooth que, al conectarse de forma anónima con los vehículos, permiten calcular los tiempos de viaje entre dos puntos y mostrarlos en los MUPIs.

Rodríguez y Caballero ante los sistemas de las futuras ZBE. | Alba Villar

Las ZBE, en espera

Junto al puesto de mando se ubican los sistemas centrales del mismo y los de la próxima gran novedad en la circulación de Vigo: las Zonas de Bajas Emisiones. Estos perímetros con la circulación restringida compartirán algunas piezas de la infraestructura, pero tanto su normativa como el control son independientes. El estreno de las cuatro ZBE previstas (Centro, Praza de Portugal, O Calvario y Bouzas) llegará en el cuarto trimestre de este 2025.