El PXOM incluye la recalificación de Albo en Jacinto Benavente con un PERI propio

Con las grúas comenzando a poblar un Barrio do Cura que ya ha comenzado la cimentación de su primer edificio, la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal permite alzar la vista hacia el nuevo barrio que emergerá en Vigo siguiendo el litoral. El documento validado el lunes por el pleno ha incorporado un importante cambio en la zona de Jacinto Benavente, uno de los «puntos calientes» a desarrollar durante las próximas décadas.

En el borrador inicial publicado en agosto de 2021 figuraba como una sola área de Suelo Urbano No Consolidado que abarcaba la citada calle, rúa da Paz y Torrecedeira. De aquel único Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de 37.517 metros cuadrados se ha pasado a dos, manteniendo el grueso del original en el AR-SUNC 103a y creando el 103b para los 7.906 m² para la parcela de la antigua fábrica de Albo, en la esquina con Paz. En el fondo no cambian las condiciones para desarrollar una zona donde la industria ya no ejerce: reparto entre uso residencial (75%) y terciario (25%), una edificabilidad máxima de 1,5m²/m² así como una altura de 6 plantas que podrá rebasar «por criterios de integración urbana o elementos singulares debidamente justificados». Al mismo tiempo, y en la línea de todo el Plan Xeral, se establece un mínimo de un 30% de nuevas viviendas con protección.

En los criterios de ordenación para ambas áreas apunta que «permitirá la recalificación de los usos industriales apropiados». Al mismo tiempo conformarán «una una nueva fachada urbana a la calle Jacinto Benavente y salvando el desnivel entre esta y Marqués de Valterra», hacia donde se está levantando un segundo ascensor dentro del programa Vigo Vertical. Respecto a la antigua fábrica de conservas —inutilizada desde el traslado a la Plisan en abril de 2023— determina una «restauración o rehabilitación» en la que, además, «no se podrá producir cualquier actuación sobre las edificaciones catalogadas sin la previa autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural».

La fachada norte fue diseñada por Jenaro de la Fuente en 1929 siguiendo la línea de los pazos y edificios nobiliarios gallegos, contando también con elementos ornamentales que recuerdan a los utilizados en viviendas residenciales y otros de cantería muy elaborados. La solución adoptada sería similar a la de otras antiguas factorías, como La Metalúrgica.

Propiedad de los suelos

Teniendo en cuenta todas las naves de Jacinto Benavente —las que están en suelo municipal, porque hacia Beiramar es portuario—, la superficie a urbanizar se aproxima a los 16.500 metros cuadrados, de acuerdo a los datos del Catastro. Dos de los inmuebles son propiedad del fondo de inversión Blackstone, a través de la cartera de ladrillo de Quasar. Este gigante norteamericano tiene también parte en la antigua fábrica de Alfageme de Bouzas, compartida con una entidad, Abanca, que ya la ha puesto en el mercado para localizar un comprador. Las naves de Blackstone son las de la antigua Malagón y Pescanova, abierta esta última de par en par y que ha protagonizado múltiples incendios de poca entidad. El otrora centro frigorífico de Pescapuerta es propiedad del grupo pesquero, y Pereira retiene la propiedad tanto de su sede como del inmueble de colchones Flex.

Los Albo, a través de Hical Vigo, son dueños también de los terrenos de la conservera, ahora en manos de la compañía china Shanghai Kaichuang.