El reto de no morir de éxito

Paciencia inmensa, pero no infinita, es la que tienen en servicios y unidades que están viendo cómo su desarrollo no va parejo al que está viviendo el resto del complejo y que las promesas que un día les hicieron no acaban por hacerse realidad.

Uno de ellos es el Servicio de Rehabilitación y Medicina Física. Es la única pieza de la reorganización sanitaria diseñada para la apertura del Álvaro Cunqueiro que aún no se ha ejecutado.

En el plan inicial, se preveía que se instalara en el Álvaro Cunqueiro. La Administración cambió de idea y les prometió ampliar y modernizar sus instalaciones en el Meixoeiro en el espacio que iba a dejar libre la Escuela de Enfermería. Diez años después, no se ha movido nada. Aunque sí hay avances para la creación de la Facultad de Enfermería y su traspaso a la UVigo, no hay ninguna noticia de que se le vaya a crear un nuevo espacio y vaya a abandonar el Meixoeiro pronto.

Su jefe de servicio, el doctor Francisco Javier Juan García, lamenta que es «un servicio obsoleto», creado hace 30 años, con los espacios repartidos entre el Meixoeiro, el Nicolás Peña, el centro integral de Taboada Leal y el Álvaro Cunqueiro —población infantil y agudos—, con los problemas que eso ocasiona para la coordinación de un equipo.

«El servicio se ha ido adaptando, pero estamos en situación crítica», cuenta y añade: «No podemos esperar otros 10 años, habrá que desarrollar plan B o C». Además, prevé la próxima llegada de aparatología robótica, «que necesita instalaciones adecuadas», y que la demanda siga creciendo.

En «situación límite» está también la Unidad de Reproducción Asistida. Hace tiempo que el espacio que ocupa en el centro de Taboada Leal se ha quedado ridículo para sus consultas, laboratorio, quirófano, sala de reanimación y zona de espera. Se prometió su traslado hace años y en 2023 se anunció que iría al Meixoeiro.

La falta de espacio está comprometiendo el aumento de su actividad prometido en el Plan galego de reproducción humana, por el que este año se aumentó la edad hasta los 41 y se prevé alcanzar los 45 en 2028, así como iniciar la congelación de óvulos sin indicación médica a partir del próximo año.

Una de las promesas que sí está a punto de ver la luz es la ampliación de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca. Al poco de abrir el Cunqueiro se reveló completamente insuficiente y la Xunta la prometió en 2021. En ese mismo año, anunció un nuevo hospital de día en el Cunqueiro, cuyas obras comenzaron a principios de este año y se ansía para descongestionar al oncológico, ya saturado.

Sanidade también prometió crear en Beade una zona de hospitalización de psiquiatría de transición entre la edad pediátrica y la adulta. Y tiene el compromiso de integrar la atención a las adicciones, que están dando ahora las entidades locales.

Y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur hace tiempo que ha advertido de que necesita más espacio.