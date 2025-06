El nuevo Plan despierta el interés por terrenos que llevaban años a la venta

En Vigo hay actualmente 610 terrenos a la venta. En muchos casos, llevan años en el mercado sin apenas compradores interesados por las dudas sobre su edificabilidad. Ahora, con la aprobación del PXOM, que entrará en vigor en unos dos meses, las inmobiliarias esperan dar salida a esas parcelas por la seguridad jurídica que aporta el Plan, que determina de forma clara cuáles son los terrenos urbanizables y cuáles no. En la última semana las agencias han recibido varias llamadas de personas interesadas en fincas tras meses sin apenas movimiento. «Con la certeza que aporta el Plan, el mercado se empieza a agitar», explica Antonio Carballeda, gerente de la inmobiliaria Best House. Los clientes buscan construir una vivienda unifamiliar.

«Esperamos que cuando el PXOM entre en vigor de forma definitiva ese interés que estamos percibiendo aumente mucho más», apunta Alberto Vilas, uno de los socios de la inmobiliaria Posada.

«Pero hay que decir que muchos, cuando conocen todo el proceso hasta llegar a construir la casa, se echan atrás. Es comprar el terreno, cimentarlo, hacer el proyecto, conseguir la licencia… Solo en todos esos trámites se puede ir un año y medio. Ahora mismo es difícil que den una licencia en menos de 10 meses. Y calculo que la mitad aproximadamente se acaba echando atrás y se queda por el camino», advierte Carballeda. El Concello ya ha anunciado que reforzará el departamento de Urbanismo para agilizar la tramitación de licencias y dar salida a todo el trabajo que se prevé que llegue cuando entre en vigor el plan.

Más allá de ese mayor interés por la compra de terrenos, y que obviamente, como apuntan las inmobiliarias, repercutirá en un ligero repunte de los precios, que actualmente ya están altos, también son muchos los vigueses que ahora con el nuevo PXOM están preguntando si sus parcelas son edificables para poder ponerlas a la venta.

En algunos casos son propietarios de varias fincas que llevan años paradas a la espera de saber si son o no edificables. Ahora esas dudas se disipan, pues el PXOM marca claramente los terrenos que son urbanizables y los que no. Y aquellos que no lo son y donde apenas se pueden comprar para destinarlos a cultivos casi no tienen ya interés.

Proyecto y licencia

Antes de la aprobación del PXOM, con el objetivo de intentar reactivar el mercado de compraventa de terrenos, promotores y propietarios de Vigo empezaron a ofrecerlos con proyecto y licencia de obra incluidos. Es decir, en el precio del propio terreno se incluye también la planificación de obra de una edificación.

Este tipo de operaciones, al menos en Vigo, se están activando especialmente en el rural. Por ejemplo, una inmobiliaria ofrece en Beade una parcela con proyecto y construcción de una vivienda modular a un precio cerrado de unos 120.000 euros, a los que únicamente habría que sumar el importe de la correspondiente licencia de obra y los muebles de la cocina, que no están incluidos.

En otros casos, se incluye el terreno, el proyecto y la licencia, pero no la construcción. Por ejemplo, la inmobiliaria Nexo ofrece en la zona de Sárdoma una vivienda proyectada de unos 290 metros cuadrados en un terreno de más de cuatrocientos. Todo ello, incluido el estudio geotécnico, está en el mercado por 120.000 euros. El comprador, en este caso, solo debería asumir el coste que le cobrará la empresa correspondiente por la construcción de la casa.

El objetivo de este tipo de iniciativas es precisamente acortar los plazos que supone la compra de un terreno, el proyecto y la vivienda y atraer a clientes que buscan más inmediatez y costes bajos.