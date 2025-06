Despejado el futuro de Álvarez: Cabral para viviendas y Coruxo para uso terciario

Entre las grandes bolsas de suelo que esperaban por el Plan Xeral para «revivir» había unas siglas que sobresalían por encima del resto: las de Grupo de Empresas Álvarez. La versión definitiva del mismo modifica levemente los parámetros para los PERIs en los solares de Ramón Nieto y la Estrada de Camposancos, aunque ratificando su nuevo uso: residencial el primero y comercial el otro.

La antigua factoría de Santa Clara aumentará el peso de las viviendas (de un 60% a un 85%) y su edificabilidad, que ascenderá a 0,765 m²/m² al aumentar el número de plantas permitidas en una hasta las siete, aunque esta cifra se podría rebasar en base a criterios de integración. La otra gran novedad es la duplicación de los espacios libres públicos (10% del total) y la obligación de rehabilitar la nave existente para los equipamientos previstos. Así, «se articulará un nuevo espacio de centralidad integrando las estructuras preexistentes de carácter industrial», tal y como recoge el PXOM.

Donde ya ha habido preparativos para el nuevo escenario urbanístico es en Coruxo, que después de un cuarto de siglo de proyectos fallidos será para usos terciarios. Urbanismo reduce la parcela de suelo urbano no consolidado en un 4% hasta los 37.216 metros cuadrados entre la PO-552 y los camiños do Viño y Langra. El pasado mes de febrero la Xerencia de Urbanismo autorizaba a Residencial El Rocío SL, propietaria de los terrenos, a la demolición de los 9.600 metros aún edificados. La agencia, participada en un 70% por la constructora Copasa, contempla un presupuesto de 324.220,70 euros. Por ahora no han trascendido los planes para la antigua Moahsa pero el PXOM sí que impone una novedad: el futuro espacio comercial tendrá «criterios de integración paisajística y visual en el Camino de Santiago».