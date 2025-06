¿Cuánto cuesta viajar en un crucero como los de Vigo?

Superada la crisis forzada por la pandemia, el turismo internacional de cruceros navega hoy a toda máquina, con unos aumentos tanto de pasajeros como de nuevos barcos que no paran de crecer. Según Puertos del Estado, en 2024 los puertos españoles sumaron 4.700 escalas de buques de turismo (un 4,4% más que en 2023), y recibieron 12,8 millones de pasajeros (más de un 7% respecto al año anterior), datos que pulverizan los contabilizados los años prepandemia. Y a fecha de hoy, la ola continúa subiendo.

Esto a nivel internacional, pero ¿cómo está el sector si hablamos de pasajeros españoles? Pues navegando viento en popa, con un total de 587.000 personas que se embarcaron en un crucero durante 2023 (nada menos que un 42% más que en 2022, año que marcó el punto de recuperación pospandemia), y un 6% superior a 2019, antes de la irrupción del COVID-19. De 2024 la CLIA (Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, por sus siglas en inglés), todavía no ha publicado datos, aunque es más que probable que la cifra supere la registrada en 2023.

Se acercan las vacaciones y muchos estarán valorando la posibilidad de pasarlas a bordo de uno de los grandes cruceros como los que a menudo tocan en Vigo. La comodidad de que te lo den todo hecho, visitando cada día una ciudad diferente y con gran variedad de opciones de ocio a bordo, es algo que atrae a primera vista y que con el paso de los años se está convirtiendo en una alternativa vacacional que gana cada vez más adeptos. Y si se viaja con niños, el éxito está asegurado, con zonas y actividades recreativas específicas para ellos. Dicho esto, la primera pregunta que nos asalta es si es caro embarcarse. Y sí, no resulta barato, aunque haciendo números teniendo en cuenta viaje, manutención y ocio, la cosa ya no resulta tan desorbitada si lo comparamos con una estancia en un buen hotel. Sirva como ejemplo un crucero de 7 noches a mediados del próximo mes de julio desde Barcelona a puertos del Mediterráneo, con Palma de Mallorca, sur de Francia, Italia y Túnez como escalas más repetidas por las tres navieras mejor valoradas por los cruceristas españoles según una reciente encuesta de OCU: Royal Caribbean, MSC y Costa.

Las tres ofrecen salidas semanales desde la ciudad Condal con precios por persona en la acomodación más económica de 899 euros en Costa, 1.153 en MSC y 1.262 en Royal, a tenor de la información colgada este mes de mayo en sus respectivas páginas web. Los tres ejemplos corresponden a las tarifas en sus barcos más grandes. En el caso de Costa, en el Costa Smeralda de 182.700 t.r.b.. 337 metros de eslora y 5.500 pasajeros de capacidad; en el de MSC, en el MSC World Europa, de 216.000 t.r.b., 333 metros y 6.000 pasajeros y finalmente en el de Royal Caribbean, en el Allure of the Seas, cuyas 225.800 t.r.b., 362 metros de eslora y 6.500 plazas lo convierten en el mayor de los tres y también en el mejor valorado gracias a la calidad de la comida y del servicio, según la misma encuesta. Hay que aclarar que de los tres, Costa es la única que incluye en el precio los refrescos y las bebidas alcohólicas, mientras que en los otros dos barcos hay que pagarlas aparte. Por ejemplo, en el caso del Allure of the Seas a razón de unos 7 euros por un refresco o una lata de cerveza (al cambio, ya que se paga siempre en dólares), 11 por una copa de vino Ribera del Duero corriente, o 16 si pedimos un combinado con alcohol de primera marca que nos acompañe durante una de las múltiples actuaciones musicales (desde salsa a jazz), que ofrece su programación diaria. Sobre este barco hay que considerar también que se trata de un «infiltrado» en el mercado europeo, ya que es un crucero estadounidense poblado muy mayoritariamente por ciudadanos de ese país, y donde a bordo se habla el español justo, con espectáculos como el musical «Mamma Mia», que se desarrollan enteramente en inglés. Por el contrario, en las otras dos navieras los idiomas dominantes son las lenguas latinas, encabezadas por italiano y español.

Para terminar de hacer el presupuesto, a estos gastos hay que añadirles el traslado a Barcelona y las excursiones opcionales en tierra. Excursiones que se pueden comprar a bordo (más caras), o planificarlas y hacerlas por libre utilizando el transporte público desde el propio puerto o bien contratando el servicio a través de webs especializadas. Pero ¿existen los cruceros baratos? Sin duda, si comparamos los precios de temporada baja con los del verano. Para ello habría que embarcarse entre octubre y noviembre o bien entre enero y abril, excluyendo Semana Santa. Ahora solo queda planificarlo… y hacer que los números cuadren.