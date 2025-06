Se busca docente para dirigir colegio: mucho papeleo y ¿pocos? incentivos

Es el cargo de mayor rango, también el que exige mayor responsabilidad. Cuenta, por lo tanto, con un «extra» o complemento en la nómina y una reducción de la carga lectiva. Poniendo estas y otras singularidades y competencias en una balanza, el «no» gana por goleada. Hablamos de ser director o directora de un centro educativo. En una orden del pasado 12 de marzo, la Consellería sacaba a concurso la selección y nombramiento de este puesto en un total de 30 colegios e institutos públicos de Vigo. Concluido el periodo para que los candidatos presentasen sus proyectos, solo 7 lo hicieron de forma voluntaria.

A elección del inspector

¿Qué ocurre con los 23 restantes? En este momento se abren dos opciones: Inspección Educativa preguntará centro por centro si a pesar de no haber concurrido a este concurso ni presentar proyecto educativo, hay entre el claustro algún candidato o candidata para ejercer de director los próximos dos años o, ante la falta de voluntarios, será el inspector el que elija «a dedo» el profesor que ocupará este cargo. «Temos un problema moi grande neste eido. Só sete centros contarán con proxecto propio; os restantes terán que ser elixidos por Inspección. Cremos que é moita a carga burocrática e que as retribucións non son equitativas coa responsabilidade», valora Juan Carlos Abalde, presidente de Adicopuvi, la asociación que aglutina a los directores de colegios públicos de Vigo, y a su vez director del CEIP Chans de Bembrive.

Obstáculos entre la administración, el alumnado, el profesorado y las familias son los lastre de una profesión que genera un gran desgaste con el paso de los años. Pese a ello, todavía quedan docentes que se han animado a dar un paso adelante.

Voluntariedad

Ejemplo de ello es Malores Villanueva, hasta ahora vicedirectora del IES Álvaro Cunqueiro, en Coia. A este instituto tampoco concurrió ningún profesor o profesora con proyecto propio para ejercer de director, pero en esta fase de búsqueda de candidatos entre el claustro por parte de Inspección, surgió el nombre de Malores. «Animáronme moito tanto o actual director como o resto de compañeiros. Tiven tamén a sorte de encontrar un equipo voluntario para o resto de funcións así que sumando os pros e as costran decidín poñerme a fronte do centro», comenta la también profesora de Lingua Galega.

Del cargo, la docente destaca «a gran responsabilidade» que supone. «Estamos a falar de dirixir un centro con 60 profesores e cerca de 600 alumnos coas súas familias. O gran ‘pero’é que a veces vémonos algo desamparados; son moitas horas de traballo, moita carga, nós tamén estamos en xullo... », describe Villanueva.

Burocracia "inservible"

En cuanto a la excesiva burocracia a la que hacía referencia Abalde, la futura directora lamenta que no repercuta luego en hechos. «O problema da burocracia non é que sea moita senon que é inservible. Temos que cubrir moitos informes indicando as nosas situacións ou necesidades que logo non se ven reflectidos no centro pero son obligatorios», precisa la docente, quien señala que el complemento económico por el cargo no afecta en la decisión. «É anecdótico», zanja.