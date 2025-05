«Fisioterapia non está cuberta e é algo co que si melloramos»

A campaña con motivo do Día Mundial da Esclerose Múltiple (EM), que se conmemorou onte, pon o foco na importancia dun diagnóstico precoz e preciso para os pacientes, analizando as principais barreiras que afrontan na actualidade. A Asociación Viguesa de EM de Pontevedra (Avempo) vén precisamente de renovar a súa directiva coa viguesa Iria Bragado no posto de vicepresidenta.

Recén nomeada vicepresidenta de Avempo, cal é para vostede o principal reto na entidade?

Penso que o que hai que facer é afianzar a cuestión económica porque somos unha asociación que depende de subvencións, e nunca sabes se realmente van chegar ou non, o que fai falta é que as persoas traballadoras sexan fixas e non estar dependendo de subvencións para manter a profesionais como fisioterapeutas, a psicóloga ou ás traballadoras social e ocupacional. Na actualidade hai 500 persoas asociadas e, como novidade, hai que destacar que agora temos empresas que se están facendo socias e iso é algo que precisamos.

E estes servizos son fundamentais para os pacientes á marxe do Sergas.

Si, porque precisamente as asociacións existimos porque hai certos servizos que as persoas enfermas precisamos, que o sistema sanitario no n cubre e que melloran a calidade de vida dos pacientes. Un exemplo é que a fisioterapia non está cuberta, cando é algo co que si melloramos, e entón dependemos de que persoas afectadas e os seus familiares levanten este tipo de asociacións para cubrir esas necesidades.

Esta mesma semana proxectouse un documental no que se facía fincapé nas barreiras de accesibilidade dos pacientes con EM, especialmente dos que viven no rural galego, cales son as dificultades actuais que afrontan?

Barreiras hai moitísimas, comezando polas arquitectónicas, porque o mínimo é que unha persoa poida saír da súa casa e ir a onde teña que ir ou ter acceso a unha praza de aparcamento para persoas con mobilidade reducida e que non estea ocupada por persoas que non teñen este problema. No documental, o que visibilizaba é que en Galicia hai un 63% de poboación vivindo no rural e que somos unhas 4.000 persoas galegas as que estamos diagnosticadas de esclerose múltiple. No rural é moito máis difícil vivir polos desprazamentos e tamén é máis difícil estar inmersa en grupos de persoas ou asociacións que teñen o mesmo problema ca ti. Eu vivo en Vigo e se teño que ir á sede de Avempo non teño problema, porque está en Bouzas, pero para unha persoa que vive no rural é máis difícil desprazarse, non hai transporte adaptado e se tes que pagarte un taxi para moverte 30 ou 50 quilómetros, a xente xa non vai.

A campaña deste ano pon o foco no diagnóstico, detectan que existe demora ou dificultades no caso das pacientes mulleres?

En Galicia, o 75% das persoas diagnosticadas de esclerose múltiple somos mulleres. Por suposto que os homes tamén a sofren, pero é certo que é unha enfermidade feminizada porque a maioría somos mulleres. Agora o diagnóstico chega antes, pero eu teño 40 anos e cando ma diagnosticaron, con 20, a demora media do diagnóstica era duns 9 anos e era moi común ir ao médico e que te enviaran a Psiquiatría. Moita xente estivo sendo medicada en Psiquiatría cando o que tiñas era unha enfermidade neurodexenerativa.