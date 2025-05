El Chuvi quiere ser unidad docente y ofrece ya veintiún profesores acreditados

Los facultativos del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) quieren dar clases de Medicina. No solo colaborar en algunas prácticas. Y quieren poder ofrecer esa formación a los alumnos en la ciudad olívica. La vía mediante la que se consiga no es lo más importante para ellos. Se abren a negociar. Renunciaron a su reivindicación histórica —desde 1991— de contar con una facultad propia a cambio de que los médicos de Santiago repartieran esta docencia. Es lo que han estado esperando pacientemente durante la última década, mientras trabajaban con diligencia para estar preparados. Aceptan que pueda ser la vía más eficiente en la gestión de los recursos. Ahora bien, si esta descentralización no progresa o el órdago de A Coruña de crear su facultad comienza a adquirir visos de realidad, advierten que no se van a quedar atrás y retomarán la batalla con tenacidad.

La propuesta que hace el Chuvi es que se cree en Vigo una Unidad de Docencia Clínica —que es la enseñanza en entorno sanitario, con asignaturas de tercero a sexto— y otra en A Coruña. Un modelo similar al que funciona en la Universidad Complutense: las asignaturas de primer a tercero las imparten en la facultad de Ciudad Universitaria y las clínicas de cuarto a sexto año, en el Gregorio Marañón, el 12 de Octubre y el Clínico San Carlos. En cada uno, con su cuerpo docente correspondiente. Además, otros dos hospitales colaboran con las prácticas de sexto.

Apuestan porque estas dos unidades fuera de Santiago colaboren de forma directa con la facultad compostelana en la impartición de las materias clínicas del grado, tanto en sus contenidos prácticos como en los teóricos.

De hecho, consideran que esto pueden ser parte de la solución a un problema que está ocasionando bastantes quebraderos de cabeza en la actualidad a la facultad de la Universidad de Santiago de Compostela (USC): la falta de relevo generacional en el claustro.

Claustro docente

Cuenta el rector de la USC, Antonio López, que el claustro docente de esta facultad llegó a tener 85 profesores vinculados —médicos que tienen actividad asistencial en el Sergas, pero también dan clases en la Universidad—, que ahora están en 55 y prevén que se jubilen 35 más a lo largo de un lustro.

Necesitan docentes para ese relevo generacional, pero los requisitos para acceder a estas plazas se han complicado desde la reforma de la LOU —Ley Orgánica de Universidades— del año 2000. Además del doctorado deben estar acreditados por la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug). «No es fácil para un especialista que tiene que hacer su jornada asistencial poder cumplir también con los requerimientos que se piden de docencia e investigación», alega el rector compostelano

En el Chuvi hay ya 21 médicos que están en posesión de esta acreditación y otros 28 que lo tienen en proceso. Son una veintena de médicos que pueden impartir ya clases teóricas, pero que están siendo desaprovechados porque a la mayoría, como mucho, les permiten colaborar en las prácticas —no pueden dar la parte teórica—.

El complejo vigués cuenta con una sola plaza de docencia en Medicina vinculada —las que permiten dar teoría— y la logró el año pasado. La ocupa la jefa del Servicio de Pediatría y coordinadora de la docencia de grado, la doctora Ana Concheiro. A diferencia de la Universidad de A Coruña en el Chuvi les da igual quién convoque estas plazas de docente, ya sea la UVigo o la USC. De hecho, la mayoría se ha formado en esta segunda y también la siente suya. En cambio, en la UDC tildaron ayer de «deslealtad» que la USC sacara dos plazas de docente en Medicina vinculadas al Chuac —conllevan también financiación del Sergas— porque entienden que eso tendrían que hacerlo ellos. Fue el detonante para que volara por los aires el entendimiento de la última década. La UVigo, en cambio, no muestra interés en ello.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fue muy claro tras la reunión de la Comisión de Docencia Clínica: lo importante para su departamento es dar la mejor formación posible a los futuros médicos; para ello son necesarios «los mejores profesores posibles, y estos no solo están en Santiago».

También colaboran puntualmente en la docencia teórica algunos profesores asociados de Ciencias de la Salud (Pacs). Todos se tienen que desplazar hasta Santiago para dar clase fuera de su horario laboral. Vigo plantea que si se pudieran dar estas clases aquí como unidad docente de la facultad, habría más médicos disponibles para el necesario relevo generacional

El objetivo de la propuesta de Vigo es mejorar la calidad de la formación con más recursos humanos y más espacios docentes —el Chuvi cuenta con aulas, biblioteca, un centro de simulación avanzada...—.

¿Quién se beneficia de esto? Primero, los alumnos. Entre otras cosas, facilitaría la enseñanza en grupos más reducidos, una atención más personalizada, tiempo para involucrarlos en proyectos de investigación... Por supuesto, también a los médicos del Chuvi, a los que no se les cercenaría —como hasta ahora— la posibilidad de desarrollo académico. Pero, además, a la ciudadanía del área de Vigo, ya que haría más atractivo el complejo para que opten por él los mejores facultativos.