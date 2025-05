Los centros de FP apuestan cada vez más por ciclos privados para asegurar la admisión de alumnos

A mejores notas, más posibilidades de acceder a la titulación o puesto deseado. Esto es así en la Universidad, en las pruebas del MIR, en las oposiciones públicas... Y ahí está la clave, lo público. La Formación Profesional también se rige por este criterio; tanto en los ciclos de FP impartidos por centros públicos como los concertados por la Consellería de Educación y que son ofertados por centros privados como Povisa, Montecastelo, Aloya, etc. El acceso a un Grado Medio o Superior lo marca la nota de corte: puntuación mínima que se necesita para ser admitido en una titulación.

En el proceso de solicitud, los centros educativos públicos y los privados que tienen ciclos concertados por la Xunta ordenan a los aspirantes según sus calificaciones. Aquellos con las notas más altas son admitidos hasta completar las plazas disponibles. La nota del último estudiante admitido se convierte en la nota de corte, dejando fuera a los estudiantes que no alcanzan esa nota.

Esto ha motivado que cada vez más los centros de FP privados —que suman un total de 26 en la ciudad frente a los 9 de titularidad pública— no pidan concertar con la Xunta sus títulos, es decir, que estén subvencionados, de forma que se accedería a una titulación prácticamente gratuita. Este concierto obligaría a que el acceso al ciclo lo marca el rendimiento académico, es decir, va por nota, quedándose sin plaza los peores expedientes. Y no todos los alumnos ven esto con buenos ojos. "Tiene pros y contras; los concertados son más económicos pero entras por nota; hay muchos estudiantes que no consiguen entrar y entonces sí apuestan por los ciclos privados", explica Estefanía Martínez-Brocal, directora del CPR Aloya.

Esta percepción la verbalizan también desde el CPR FP Montecastelo; donde las familias de muchos aspirantes trasladaron a la dirección la preferencia por ciclos privados en lugar de concertados para asegurarse el acceso a la titulación y no arriesgarse a quedarse fuera por la nota.

Para prevenir esta situación y que todo el alumnado posible pueda estudiar el Grado que desee, en el caso del CPR Aloya se apostó desde hace unos cursos por los ciclos semipresenciales. "Son privados y con ellos cubrimos la demanda de los públicos con lista de espera y que no logran plaza. Para este año lo implantamos en el ciclo de Comercio Internacional", argumenta Martínez-Brocal, quien también destaca su ventaja para todos aquellos aspirantes que combinan estudios con trabajo. "Les permite promocionar en su empresa, alcanzar puestos mejores sin necesidad d renunciar o tener que pedirse una excedencia para estudiar", zanja la directora.