El vigués que sumerge a la Filharmonía en la gélida Antártida

Más de un siglo después de sucumbir bajo el hielo de la Antártida, los restos del Endurance fueron descubiertos en 2022. Con aquellas «espectaculares» imágenes realizadas a tres mil metros de profundidad todavía vívidas en el recuerdo, el compositor Miguel Matamoro (Vigo, 1991) recibió el encargo de componer una pieza para la Real Filharmonía de Galicia. Su obra, que comparte nombre con el mítico navío británico de Shackleton, se estrenó ayer en el Auditorio de Galicia y hoy lo hará en Ferrol cerrando la temporada «Inconformistas» de la formación.

Bajo la batuta de su director, Baldur Brönnimann, y junto a la mezzosoprano Marie-Claude Chappuis, la Real Filharmonía volverá a interpretar en el auditorio ferrolano un repertorio que, además de «Endurance», incluye obras de otros dos compositores «inconformistas», Héctor Berlioz y Beethoven.

Es la segunda vez que los músicos de la Filharmonía estrenan una obra de Matamoro. En 2018, el músico escribió una pieza para homenajear a María Victoria Moreno durante el Concerto das Letras por encargo del Consello da Cultura Galega una suerte de muiñeira del siglo XXI. «Pero para min sempre é como a primeira vez. A ilusión é a mesma, e estou igualmente nervioso e emocionado», admitía antes del concierto en Santiago.

Miguel Matamoro ha estrenado obras en San Sebastián, Madrid, París o Nueva York. Y la propia Real Filharmonía lo encuadra en la nueva generación gallega de compositores destacando su interés por la búsqueda de conexiones entre posibilidades sonoras no exploradas.

El músico vigués agradece la oportunidad de componer para la formación. «Están desenvolvendo un programa moi diverso, incluso dentro da música contemporánea, moi interesante. Este ano, por exemplo, tiveron como compositora en residencia a Raquel García Tomás, que é Premio Nacional. E intentan incluir repertorio de autores vivos e colaborar con músicos e solistas galegos. Está moi ben. Somos moitos e hai xente moi boa, así que estou moi contento coa iniciativa», aplaude.

El mar y las historias de barcos siempre le han apasionado y su idea es que «Endurance» sea la segunda parte de una suite cuyas piezas llevarán el nombre de diferentes navíos. Matamoro también andaba «preocupado e indignado» por la guerra de Ucrania y el rearme en Europa cuando recibió la llamada de la Real Filharmonía.

«Pensaba nun posible alistamento polas loitas dos catro octogenarios que gobernan o mundo. E tamén en que a xente que se apuntaba a unha expedición suicida como aquela de Shackleton no 1914, que no cartel xa advertía do alto risco de morte e dunha remuneración baixísima, facíao por non ir á Primeira Guerra Mundial. Preferían que os dobregase a natureza a morrer pola crueldade humana. Sen embargo, cando volven non teñen ningún tipo de recibimento, son alistados e moitos deles acaban morrendo igual. Empaticei con iso e a mesma obra ten un punto fúnebre ao final», explica.

«Endurance» también es muy visual. «Tiña moi frescas as imaxes de cando o barco foi atopado no fondo do mar. E ademais tamén se conservan moitas da expedición orixinal porque foi un fotógrafo boísimo con eles a rexistrar a viaxe. Todo o proceso foi moi sensorial para min», apunta.

«Entre a beleza e o tétrico»

«Pensei moito en música postromántica de principios do século XX. E o concepto a nivel de sonido foi como meter a unha orquesta sinfónica debaixo do mar. Intentei imitar iso. É unha obra que se move entre a beleza pero tamén o tétrico e a tristeza. Con certa grandilocuencia nalgún momento, pero sempre cunha sensación sonora de algo sumerxido. De feito, é moi lenta, como se se fose conxelando a música», describe.

Matamoro escribió su pieza escuchando las olas de un mar menos frío y mucho más amable que el de la Antártida, el de la Ría de Muros, ya que desde hace unos años reside en Bornelle, en la parroquia de Abelleira.

Tras asistir al último ensayo de la Real Filharmonía, el músico vigués se mostraba sereno y emocionado de cara al estreno. «A primeira vez que tocan unha peza miña sempre o paso mal, porque tamén é a primeira vez para eles e logo vai tomando forma. Pero teño que dicir que esta vez sentinme moi tranquilo dende o primeiro ensaio, porque todo empezou a rodar enseguida», celebraba.

Tras el público compostelano, hoy será el de Ferrol (20.30 horas) el que pueda acompañar a la Real Filharmonía en su zambullida por las frías aguas que a principios del siglo pasado atraparon para siempre al Endurance.