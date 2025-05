El día mas caluroso del año llena los arenales de Vigo

No hizo falta que llegase el verano para que las playas de la ciudad se llenasen hasta los topes. Con o sin bandera azul, en los arenales no cabía ni un alfiler. Ayer fue el día más caluroso en lo que va de año: el mercurio alcanzó 29,1 grados en la ciudad y hoy se espera que llegue al mismo nivel o incluso se supere la marca.

Es una temperatura alta para un mes de mayo, aunque el récord está en 2019, cuando los termómetros registraron 33,7 grados.

Este episodio de calor, que no se considera ola porque va a durar menos de tres jornadas y las mínimas no van a superar los valores normales, se debe a una masa de aire cálido africana. Joel Cid, de Meteogalicia, explica que la corriente viene a 20 grados y a 1.500 metros de altura. «Chega favorecida polo anticiclón a prácticamente toda a península», apunta. El bochorno no se va a notar solo durante el día, las noches van a rozar temperaturas tropicales: no van a bajar de 16 grados.

La playa de Samil ayer, llena. / Pablo Hernández Gamarra

Desde hoy, la sensación térmica será aún más contundente: «Os ventos van perder intensidade nas Rías Baixas, non van ser tan fortes como en días anteriores e vaise notar o calor», indicó.

Para el fin de semana se puede esperar un tiempo más sosegado, seco y sin precipitaciones, aunque podrían aparecer algunas nubes altas. Las máximas en la ciudad van a descender, pero no de forma notable. Se mantendrán en unos 28 grados.

La configuración atmosférica será diferente para las zonas norte y sur de la comunidad. De Fisterra a Ribadeo no estarán tan protegidos por las altas presiones y les va a llegar la cola de un frente que podría dejar precipitaciones.

Para los vecinos ourensanos sí que habrá sol, además ellos batieron su récord absoluto: alcanzaron los 38 grados en un mes de mayo. La máxima más alta se había dado en 2022 con 37,9.

En el interior de la provincia de Pontevedra, donde hay aviso amarillo por calor, también tendrán valores fuera de lo común. En Mondariz alcanzaron los 33,7 grados y en Lalín los 32,5.

Radiación peligrosa

Jóvenes jugando al fútbol en la playa. / Pablo Hernández Gamarra

Es necesario protegerse a la exposición prolongada al sol. La radiación ultravioleta estará en niveles «muy altos» hasta el lunes, con un 8 sobre 11. Por otra parte, el índice de riesgo diario de incendio también acompaña: se considera «alto» para Vigo.