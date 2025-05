Coruxo, los primeros sin atracciones

La tragedia vivida en las fiestas de Matamá el año pasado, con el fallecimiento de un joven tras desprenderse un brazo del saltamontes, marca la temporada de verbenas de este verano. Para evitar que pase algo parecido, el Concello ha endurecido las exigencias de seguridad para la instalación de atracciones, en muchos casos muy antiguas, y los feriantes tendrán dificultades para instalar tiovivos, coches de choque, camas elásticas o cualquier otro elemento que requiera la entrada de personas.

La primera «víctima» es la fiesta de San Sebastián, en Coruxo, que arranca hoy y se prolongará hasta el domingo. El presidente de la comisión organizadora, Rubén Abril, explica que lo único que se instala este año son los puestos de tiro o rosquillas, pero nada de grandes atracciones, al no estar adaptadas a las condiciones de seguridad exigidas. No tienen el permiso necesario.

«Los feriantes y los vecinos están muy molestos. Aunque va a haber conciertos y otras actividades, el no poder contar con coches de choques o tiovivos desluce la celebración. Los jóvenes por ejemplo no van a venir, y seguro que en muchos casos buscan alternativas como el botellón», lamenta Rubén Abril. Hay que tener en cuenta que el dinero procedente del cobro de tasas a las atracciones es la principal fuente de ingresos de las comisiones de fiestas y, sino llega, en muchos casos provoca una cancelación de las verbenas de verano. En el caso de Coruxo, no obstante, no dependen tanto de esa vía de ingresos, por lo que van a celebrar igualmente las fiestas, aunque sea sin atracciones, porque son viables económicamente.

Miembros de la comisión de fiestas de San Sebastián en la zona donde deberían estar montadas las atracciones para las fiestas que empeizan mañana / Alba Villar

En O Calvario todavía no han recibido la autorización para la instalación de puestos en las tradicionales Fiestas de la Alegría, previstas como cada año para mediados de junio. Raúl Fontán, directivo de la asociación de vecinos del barrio, apunta que en caso de no recibir dicho permiso dificultará y mucho la celebración, pues las atracciones suponen aproximadamente un 20% de los ingresos de la comisión. Todo apunta a que no se anularán las celebraciones, sobre todo el tradicional mercado en la calle peatonal y los conciertos nocturnos, pero se llevarán a cabo con dificultades si no hay atracciones, con ese golpe económico que supone para las arcas de los organizadores.

Otras de las fiestas que están en el aire y que son un clásico del verano de Vigo son las de Coia. En su caso, el 80% del presupuesto procede de las tasas que les cobran a los feriantes por la instalación de los puestos. Si ese dinero no llega, no habrá capacidad para la organización de las fiestas, previstas entre el 4 y el 9 de julio. Tienen toda la programación lista y las orquestas contratadas, pero si no hay permiso para las atracciones, cancelarán todo.

La normativa

«La ley hay que cumplirla sí o sí. No se cuestiona», apuntaban hace unos días fuentes del Concello ante la situación que se vive con las fiestas. En la comunidad gallega, las atracciones itinerantes de ferias que se instalan temporalmente en fiestas y verbenas populares deben cumplir una serie de requisitos que abarcan desde la documentación hasta toda la cuestión técnica pasando por inspecciones y actuaciones de comprobación para garantizar la seguridad. Así lo recoge el decreto 226/2022 de 22 de diciembre de la Xunta, publicado en el DOG en enero de 2023 en desarrollo de la Ley 10/2017 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia.

La Xunta, además, debe tener en su poder con un mes de antelación la información sobre las atracciones que van a participar y su ubicación en un plano. Por eso las comisiones de fiestas y los feriantes piden una solución inminente a esta incertidumbre para saber a lo que atenerse.

La situación con estos permisos se repite en la mayoría de verbenas para este verano. Su celebración en Beade, Bouzas, Matamá o Valladares están en serio riesgo. El departamento de Seguridad del Concello de Vigo es muy estricto con las exigencias a los feriantes para que no haya ni el mínimo riesgo de que se produzca una tragedia similar a la que se vivió en Matamá el año pasado.