El Concello de Vigo prorroga la concesión de Vitrasa a la espera del nuevo contrato

Vitrasa continuará ejecutando el servicio público de transporte colectivo en Vigo... al menos por ahora. El Concello de Vigo ha activado la prórroga forzosa de la concesión del mismo a partir del 8 de junio para garantizar este medio de transporte mientras no se resuelva la nueva. La Xunta de Goberno Local aprobó esta medida que se extenderá durante un máximo de dos años, prolongando así la otra iniciada en 2020 con motivo del COVID-19.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, explicó que durante este periodo se exigirá al constratista que el servicio se siga prestando «en los mismos términos y condiciones que el contrato actual», añadiendo que el Servicio Municipal de Transportes efectuará un control mensual de los costes y el proceso de licitación.

Características de la nueva prórroga

«Es un servicio público que no puede dejar de prestarse», añadía el primer edil al asegurar que Vitrasa seguirá recibiendo las retribuciones previstas actualmente. Esta situación de interinidad también se repite en Ourense y Santiago de Compostela, cuyos nuevos contratos acumulan varios años de demora. Este protocolo está previsto en la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobada cuando el propio Caballero era el ministro del ramo.

En el caso vigués el nuevo contrato cuenta con un valor estimado de 468.610.285,6 euros, lo que lo sitúa como el más caro de la administración municipal en los últimos años e incluso su historia. Hasta ahora ese honor lo ostentaba el de la gestión de residuos, adjudicado en 403,57 millones de euros a FCC en marzo de 2023 por un periodo de diez años.

¿Cómo será el nuevo bus urbano?

Para definir el nuevo modelo de transporte público de la ciudad el Concello adjudicó en noviembre de 2023 el “Estudio técnico sobre la demanda del transporte urbano colectivo” por 319.440 euros a la UTE formada por Eptisa Servicios de Ingeniería y CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente. Sin embargo, igual que con el anteproyecto de las pistas de atletismo en el cual FARO DE VIGO desveló este lunes un sobrecoste del 83%, el Concello no dio a conocer sus conclusiones pese al retraso acumulado.

En ese sentido la única novedad es que el nuevo mapa de líneas deberá combinar el autobús con el programa Vigo Vertical de rampas, cintas mecánicas y ascensores que salva los desniveles de la ciudad. En ese caso ya se apuntó a Praza do Rei como nuevo intercambiador central frente al de Porta do Sol, en el que todavía no hay fecha para su apertura por las demoras en el túnel de Elduayen.

¿Cuánto costará cada año?

El presupuesto estimado en el anuncio previo fija un importe medio anual de 45,46 millones de euros para la prestación de este servicio público. La cifra supone un salto considerable frente a los 17 millones que percibe actualmente la concesionaria entre el canon y las subvenciones a partir de la Pass Vigo.

En otros contratos públicos del Concello lanzados este año, como en el de la asistencia a domicilio, ya se han visto incrementos similares al duplicar sus costes tras actualizarse sus cifras.

¿Qué inversiones deberá acometer la empresa?

El contrato del nuevo bus urbano no solo deberá actualizar el de 1995, adaptándolo así a la nueva realidad de la ciudad y las nuevas tecnologías. A la espera de conocer los pliegos íntegros del mismo, en los que el Concello trabaja desde hace meses, ya se indican algunas claves.

El anuncio previo publicado en el Portal de Contratación deja claro que las compañías interesadas deberán invertir una importante suma de inicio. "El contrato establece la obligatoriedad de acometer inversiones por un importe que la memoria económica estima en más de 69 millones de euros, inversiones que, en todo caso, no son susceptibles de ser empleados en el resto de la actividad productiva del contratista.

Este factor afectaría a aquellas empresas como el grupo Avanza que, tal y como denunciaron los sindicatos, computaron inversiones y pérdidas de otras concesiones dentro de las cuentas de Vitrasa.

Caballero confía en una «mejora sustancial» del servicio

Una vez confirmado el anuncio previo a través del Portal de Contratación, el alcalde de la ciudad lo ratificó en un audio remitido a los medios en la mañana del 8 de abril. «Confiamos que a partir del 1 de enero haya una mejora sustancial en el servicio», aseguraba Abel Caballero al reconocer las dificultades de una concesión en una ciudad con 70.000 habitantes en viviendas unifamiliares en el rural. «Una ciudad más compactada es más fácil, tenemos paradas en las que a la semana puede haber entre 1 y 3 viajeros» añadía.