«Os efectos do PXOM nos prezos dos pisos chegará en mínimo 3 anos»

O profesor de Economía na UVigo e a persoa que estivo á fronte do estudo para unha posible declaración da cidade olívica como zona tensionada en canto ao mercado da vivenda, Xabier Martínez Cobas, analiza para FARO o futuro a curto e medio prazo dos efectos do novo PXOM. Insiste na necesidade de igualar a oferta coa demanda para conter os prezos.

—No informe que dirixiu especifica que Vigo cumpre cun dos criterios para declararse como zona tensionada. Cre que sería unha boa idea que se aplicase os topes aos alquileres?

Depende. A situación de Vigo é moi distinta á da Coruña e da de Santiago. Vigo ten a sorte ou a condición excepcional de que se acaba de aprobar un plan de urbanismo que dá seguridade xurídica a construír ata 50.000 vivendas. Entón, claro, son realidades moi diferentes. Se se declarase a Vigo como zona tensionada o que se pode provocar é que as vivendas que están no mercado alugueiro tradicional se pasen a outras opcións, como o turístico, que no n está tan regulado. En Vigo hai dúas zonas moi afectadas polo incremento de prezos, tanto en aluguer como compravenda: o centro e Samil. Necesitamos vivendas para corresponderse coa demanda. E quen vai facer esas vivendas? Non é automático e temos tamén un problema de capacidade construtiva, é dicir, hai falta de emprego cualificado no sector. Por iso non está claro que a declaración como zona tensionada vaia axudar ou non.

—En Vigo hai uns 13.000 pisos baleiros. Que solución hai ante algo así?

Se ti queres alugar unha vivenda, buscas seguridade no cobro da renda. Pero a lexislación protexe da indefensión ás familias que se consideran vulnerables. Hai que conseguir un equilibrio entre dar seguridade ao propietario e protexer ao inquilino. En canto á tipoloxía de vivendas baleiras, hai que ter en conta que algunhas están sen ninguén durante o ano e os propietarios pasan os veráns nelas. En cambio, hai outro gran conxunto que é onde máis se pode actuar e ten que ver precisamente co plan do urbanismo. Moitas desas vivendas baleiras realmente non están habitables. Están en edificios que é necesario rehabilitar e o PXOM debe dar a seguridade xurídica para facelo. Eu creo que ese tipo de medidas son moi efectivas porque permitirían meter vivendas máis rápido no mercado.

—Cando cre que se poderán notar os efectos do PXOM na baixada de prezos?

A medio prazo. Hai que ser realista. Creo que, coma mínimo, entre tres e cinco anos. A chave é que se consiga igualar a oferta e a demanda. Moitas persoas prefiren ser propietarios e hipotecarse, a ter que estar pagando un alugueiro elevado. É dicir que, os mercados non son separados,senón que van unidos. Agora interesa moito máis ser propietario que alugar.

—O plan establece que os novos pisos turísticos deberán ter unha entrada independente nos edificios residenciais. Cre que é suficiente para evitar o bum actual de alugueiros vacacionais?

En principio, esa medida xa é moi restritiva.

—O PXOM plantexa un importante volume de vivenda protexida...

É un tema fundamental para Vigo, onde non se constrúe vivenda protexida dende hai 15 anos. Temos que asumir que hai unha porcentaxe da poboación que cos seus salarios vai ter dificultades para poder pagarse un piso básico. Temos que asumir a necesidade de recuperar o modelo de vivenda protexida, que pode chegar de moitas maneiras e que todas as administracións poden colaborar.

—Practicamente cada semana coñecemos en Vigo novos casos de okupación...

É un problema que existe e non podemos mirar para outro lado. É incomprensible que haxa casos de okupación que non son por necesidade, e que ademais se toleren. É necesario revisar a lei.

—O problema da vivenda pode afectar nos distintos procesos electorais que están por vir?

Basta con mirar ao país veciño. Os analistas portugueses coinciden que o principal factor para elixir unha opción política sobre outra foi a vivenda.