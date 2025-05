«Si no se soluciona la falta de enfermeras, lo lamentaremos»

«Echamos de menos que se nos tenga en cuenta», admite la presidenta la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Ángela Peñuelas Saiz, y añade: «Somos una pieza clave dentro del sistema sanitario y podemos aportar cosas muy interesantes». Más de 400 de estas profesionales se reúnen desde ayer en Vigo para formarse en las últimas novedades de una especialidad que progresa de forma veloz y para compartir inquietudes.

-¿Por qué escogieron Vigo para su 40 aniversario?

-El congreso es bianual. Un año hacemos congreso y, al siguiente, jornadas en Madrid. Para el congreso intentamos cambiar de ubicació, Nos apetecía mucho Galicia y nos dijeron que Vigo tenía un palacio de congresos espectacular. Es una ciudad absolutamente maravillosa que ha atraído a mucha gene a la cita. Son 400 asistentes.

-¿Qué situación atraviesa la Enfermería Oncológica?

--En la actualidad, tenemos unos retos que nos hemos marcado claramente. Uno es la visibilidad de las enfermeras en general y, en concreto, de las oncológicas. Hay un tema competencial en el que estamos trabajando y queremos llevar al ministerio para que se nos reconozca a especialidad, no tipo MIR, pero sí con un certificado que nos acredite una formación en oncología y que sea una exigencia ara poder contratar para estos servicios en concreto. Porque el cáncer, desde hace muchos años, sabemos que no es solo una enfermedad, son muchas y las enfermeras necesitamos estar formadas para poder manejar a los pacientes oncológicos y darle los cuidados de de mayor calidad.

-¿Lo que demandan es que no contraten gente sin formación específica para estos servicios?

-Exacto, que se contraten enfermeras con formación en Oncología y Hematología. Es absolutamente necesario por un tema de seguridad del paciente. Tendría que ser una demanda ya desde la propia sociedad. Cuando tenemos un problema cardiológico, no nos vamos a un traumatólogo. Las enfermeras generalistas ya hace muchos años que nos hemos tenido que ir especializando forzosamente. Ahora mismo la formación la hacemos internamente dentro de los servicios, pero necesitamos que haya una formación reglada, tras tener nuestra carrera acabada, pues necesitamos una una formación reglada.

-Otro de los retos que abordarán es la larga supervivencia. ¿En qué consiste?

-Es relativamente novedoso porque, desde hace un tiempo a esta parte, hay muchos pacientes ya que sobreviven a la enfermedad y tenemos que pensar en cómo manejarlos, creando consultas de enfermería específicas porque son pacientes que pasan a ser crónicos y presentan una serie de necesidades que tenemos que saber abordar con ellos, a nivel físico, pero también a nivel profesional, emocional... Antes era impensable hablar de largos supervivientes, pero que ahora los tenemos y hay que darles cobertura.

-¿La saturación es un problema extendido en todos los servicios de Oncología?

-Sí. Es un problema la saturación y también la falta de enfermeras. Si no se le pone solución, llegará un momento en el que nos lamentaremos todos. Por un lado es el número de pacientes oncológicos que se va incrementando y, por otro lado, hay una falta de enfermeras y de médicos muy importante. Las administraciones deberían de ponerse a trabajar para poder para poder dar cobertura a esas necesidades que ya sabemos que tenemos, pero que se van a acrecentar.

-Sin enfermera no hay tratamiento...

-No hay tratamiento, no hay seguimiento de esas toxicidades, no hay educación sanitaria, no hay ese soporte emocional... No hay toda esa parte que las enfermeras llevamos a cabo en nuestro día a día. No solo administramos los fármacos, intervenimos activamente en todos los ensayos clínicos. Somos una pieza fundamental e imprescindible dentro de un equipo multidisciplinar.

-¿En qué consiste el proyecto que tienen entre manos con Novartis?

-Es sobre las enfermeras de práctica avanzada, que queremos hacer extensible a nivel nacional. Es la enfermera que al final acaba coordinando todos los cuidados eh que el paciente necesita. Es la que detecta qué necesidades tiene ese paciente y es la que coordina los cuidados para que todo el resto de enfermeras pues lo lleven a cabo. Será clave en el futuro.En los servicios donde existen estas figuras, el paciente está mucho mejor llevado y atendido.