Reigosa: «Non é o momento, pero é obvio que é moi atractiva e temos capacidades potentes»

El rector vigués acudirá a la reunión convocada hoy en Santiago con un posicionamiento claro: seguir cumpliendo los acuerdos firmados entre las tres universidades y la Xunta y hacer un llamamiento al consenso y la negociación. Manuel Reigosa insiste en que no es momento de hablar de nuevas titulaciones porque el mapa está cerrado y defiende que las negociaciones y «expectativas» sobre futuros grados se mantengan en una esfera interna y que los anuncios se realicen de forma conjunta.

En todo caso, defiende que la UVigo tiene las condiciones necesarias para poder demandar también Medicina: «Non é o momento, pero é obvio que é unha titulación moi atractiva, que move moitísima investigación, e que temos capacidades moi potentes. Contamos co extraordinario potencial dos hospitais do sur de Galicia, cos que temos experiencia traballando de forma conxunta e poderiamos establecer importantes sinerxias».

Reigosa confía en que las declaraciones de su homólogo coruñés no rompan el «magnífico clima» de los tres equipos equipos rectorales gallegos y que el debate se limite a la mesa de negociación. «A miña liña de traballo nunca será a de utilizar os medios de comunicación para facer pedimentos. Despois de saír á opinión pública a lanzar algo é moi difícil recoller cable. Creo máis na negociación pausada e en facer os anuncios despois. Eu teño moi claro que non podo dicir que imos impartir unha titulación senón o teño acordado antes co resto do sistema universitario galego. Non podemos anunciar novas titulacións mentres o mapa esté pechado e non sexan presentadas e acordadas entre todos. Xerar expectativas que non son realistas creo que non é bo», sostiene.

Partidario a renegociar el convenio de 2015

En la reunión de hoy en Santiago, Reigosa también se mostrará partidario de renegociar el convenio de 2015, que se alcanzó durante la etapa de Salustiano Mato en el Rectorado vigués y que buscaba avanzar en la descentralización de la docencia clínica.

«Foi unha saída ao problema tan grande que había nese momento sobre a formación dunha nova facultade de Medicina en Galicia. É o acordo que está en vigor e nós ímolo respetar. Entendo que non se está incumprindo, pero pasou tempo dabondo para poder darlle unha volta buscando o interese común», plantea. Precisamente, los términos del acuerdo referidos a las plazas de profesorado podrían ser una de la motivaciones del anuncio realizado ayer por el decano coruñés, Ricardo Cao. Reigosa admite que su homólogo tiene «un punto de vista diferente».

«As cousas estanse a facer razoablemente ben. O acordo é que hai unha facultade única e que Vigo e A Coruña podemos ter profesorado noso que imparta docencia en Medicina», insiste. Y añade, en cualquier caso, que la prioridad de la institución que dirige es contar con plazas en los hospitales vinculadas a titulaciones propias como Ingeniería Biomédica, Fisioterapia y la futura Facultad de Enfermería.

Respecto al mapa de titulaciones, Reigosa asegura que las conversaciones están en un momento «moi inicial», aunque ya hay ciertos preacuerdos relacionados con la especialización de los distintos campus gallegos. «Iso non significa unha apertura global senón un acordo que espero que no se vaia estragar porque xurdiu este tema de Medicina. Fago un chamamento agarimoso ao consenso. Todavía estamos lonxe de acadar algún tipo de compromiso e hai que traballar sen présa e tendo todos na cabeza como podemos servir mellor ao país que nos sustenta e acadar de novo un acordo unánime», insiste.

Consenso quebrado en 2019

También es cierto que ese consenso ya se quebró en 2019, cuando la Universidad de Santiago implantó con benepláctico de la Xunta un grado en Robótica en el campus de Lugo que incumplía la reforma pactada en 2017 por los rectores y el propio Gobierno gallego y que además duplicaba contenidos impartidos en Vigo.

«Ese foi o último atranco, pero negociamos e ao final quedamos cun certo equilibrio. É algo que hai que buscar, que todos quedemos razoablemente satisfeitos. Temos que mirar máis arriba, ao interese do país, e aceptar cousas que son razoables. O sistema galego está cada vez mellor argallado e a nosa situación é moi boa se nos comparamos con outros puntos de España», defiende.

Y, como ejemplo de esa buena relación, recuerda que las tres universidades gallegas ya imparten títulos de grado, máster y doctorado de forma conjunta. «Un certo gro de competencia sempre é boa, pero somos máis fortes se colaboramos», sostiene Reigosa, que cita el grado de Inteligencia Artificial adscrito a las tres instituciones o el de Relaciones Internacionales, de Vigo y A Coruña.

«Espero que cando saiamos a anunciar novas titulacións o fagamos todos xuntos e que o argumento fundamental sexa dar mellor servicio ao estudantado. E espero que poidamos ter algún avance dentro deste ano que me queda no equipo de goberno», sostiene Manuel Reigosa, que acaba su segundo y último mandato en 2026.

El rector vigués espera también que el clima de consenso se mantenga de cara al futuro plan de financiación autonómica, ya que el actual expira en 2026. «Agardo estar nunha mesa con sentido e facendo propostas», comenta.