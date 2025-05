Quince años de prisión por matar a un okupa en Vigo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenó, de conformidad con el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado, a 15 años de cárcel a Freddy R. por matar, en julio de 2023, a Jonny A., compañero con el que compartía vivienda en una casa okupa de la calle Coruña. La magistrada presidenta relata en la sentencia que el Jurado ha declarado probado por unanimidad que el sospechoso es autor de un delito de asesinato, pues atacó a la víctima con un cuchillo que había cogido del interior del inmueble y se lo clavó cuatro veces con la intención de acabar con su vida. Además, añade que, “dado el profundo estado de embriaguez de la víctima y lo inesperado del ataque, no tuvo posibilidad de repeler la agresión”.

El Tribunal del Jurado, tal y como consta en la sentencia, ha considerado acreditados los hechos por los datos de localización de los teléfonos, las imágenes de las cámaras, las pruebas de ADN del cuchillo y la sangre del fallecido en la ropa y las manos del acusado, quien “en ningún momento da una explicación creíble que lo pudiera exculpar, sino una serie de contradicciones”. Asimismo, la magistrada presidenta señala que el Jurado entendió probado por unanimidad que el acusado tenía intención de acabar con su vida, “atendiendo a la naturaleza del instrumento empleado, a las zonas del cuerpo de la víctima a donde dirigió el ataque, al número de puñaladas y a la intensidad con la que perforó el corazón”.

La magistrada también indica en el fallo que se declaró acreditada la embriaguez de la víctima y lo inesperado del ataque, pues “no se apreciaron heridas en las manos que pudieran ser ocasionadas por un acto de defensa”. Así, señala que se encontraba “en un estado de vulnerabilidad, por el cual no pudo prevenir el ataque ni tampoco defenderse de dicha agresión”. En la resolución, explica que no existió, según los jurados, “la posibilidad de una resistencia mínimamente eficaz o de una defensa real que pudiera provenir de la propia víctima”, por lo que concurre la agravante de alevosía que cualifica el asesinato. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia