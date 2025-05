«Sí quiero» en el Casco Vello vigués

Doble celebración ayer en el Casco Vello. Por un lado, tres parejas celebraran sus nupcias mientras que el Registro Civil se estrenaba en su nueva ubicación, el edificio acristalado de calle San Sebastián. Tras varios días de mudanza y dos jornadas en las que no se realizaron trámites, ayer todo volvió a la normalidad. Este órgano recuperó su funcionamiento habitual y lo hizo con tres bodas civiles en la nueva sala habilitada para ello en la calle Abeleira Menéndez.

Lo cierto es que el día acompañó y nada habría deslucido su casamiento, pero dos de estas parejas reconocieron que la peor parte ha sido la espera. Concretamente, la falta de un sitio o zona para hacerlo. Y es que esta nueva ubicación carece de sala de espera, lo que obliga a los cónyuges y resto de acompañantes a tener que esperar en el exterior, en la calle, a que llegue su turno.

Este inconveniente se hará más patente en invierno, cuando a consecuencia de la lluvia, los novios e invitados no tengan dónde resguardarse. También ayer surgieron las primeras dudas sobre dónde se encontraba esta nueva sala, dudas que con el pasado de las semanas y meses se terminarán despejando.

Ana y Samuel (i.) y María y Eladio (d.), parejas que estrenaron ayer la nueva sala de bodas del Registro Civil. / Marta G. Brea

María y Eladio, y Ana y Samuel fueron dos de estos contrayentes que ayer inauguraron la nueva sala de bodas. Sorprendidos por la expectación que sus enlaces causaron, sí reconocieron que la ubicación de la nueva sala es «mil veces mejor» que el edificio viejo de la calle Lalín. «Sabíamos que era un sitio nuevo pero no nos imaginábamos que la inauguraríamos», reconocía Samuel, minutos antes de ser llamado por la Letrada del servicio. Su boda con Ana llega tras 19 años de noviazgo. Naturales de las parroquias de Bembrive y Cabral, reconocieron que el la nueva ubicación es mucho más agradable que la existente hasta ahora. «Nos gusta mucho más, es muy bonita», ampliaba el joven, acompañado por sus padrinos Mónica y Manu.

Junto a ellos se encontraban también María y Eladio, una pareja que lleva junta once años y que han decidido contraer matrimonio aquí en Vigo a pesar de ser naturales de Vilagarcía. A pesar de que la sala de bodas no destaca por su gran tamaño no hubo inconveniente para que cada uno de los contrayentes pudiese llevar a sus padrinos, invitados o incluso fotógrafos personales.

Kilos de arroz, confetis y serpentinas pusieron el broche de oro a una jornada que marca un antes y un después para la mudanza de la judicatura a sus nuevas instalaciones tras tres años del inicio del traslado.

Fin del traslado judicial

Y es que el Registro Civil —aunque ya desjudicializado a pesar de seguir contando con una magistrada al frente— fue el último servicio en moverse. El 24 de octubre de 2022, casi tres años atrás, comenzaba los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo a mover sus archivos desde el edificio de la calle Lalín a su nueva ubicación en la Ciudad de la Justicia, junto a Pizarro.

Le siguieron los juzgados civiles, laborales, penales, Fiscalía, Imelga... y fue este pasado 26 de mayo cuando estas dependencias judiciales ubicadas en el barrio de Coia se despedían de la que fue su casa durante más de dos décadas. Igualmente, en este edificio de calle Lalín todavía se encuentra parte del archivo dependiente del Registro Civil, con la previsión de que sea trasladado a la planta baja de su nueva ubicación. Todo esto en medio del enfrentamiento que mantiene la Dirección Xeral de Xustiza con el Concello de Vigo por la titularidad de dicho inmueble, más en concreto, de la parcela donde se asienta este viejo edificio judicial.

De momento, la Xunta mantiene allí parte del archivo, después de haber trasladado los últimos documentos del Registro Civil, aunque el edificio ya está cerrado por completo para el público.