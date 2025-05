El modelo híbrido de E-Dixgal sí gusta: la mayoría de los colegios con libro digital lo mantienen

Ayer se cumplía el plazo de diez días hábiles para que los colegios de Vigo solicitasen seguir, salirse o integrar el programa E-Dixtal, que proyecta el uso del libro digital como metodología vehicular en el aula frente al formato en papel. Las críticas contra este modelo se hicieron patenten el curso pasado, cuando varios colegios de Vigo —y de Galicia en general— renunciaron a contar con ordenadores portátiles en detrimento de libros de texto en las clases. Bajada de rendimiento educativo, alumnado más disperso y distraído, pérdida de comprensión lectora, nula desconexión digital de docentes y alumnos... Todas estas críticas al actual sistema motivó que desde la Xunta de Galicia se replantease este modelo, introduciendo un formato híbrido: los colegios integrados en el programa E-Dixgal podrán incorporar por primera vez hasta tres libros de texto en la etapa de Primaria en las materias que elijan libremente, combinando así ordenadores y manuales en papel.

Y es precisamente este equilibrio entre lo digital y lo tradición es lo que ha «salvado» al programa E-Dixgal. Consultados por este periódico todos los colegios públicos de Vigo que integraban ya este formato educativo, la gran mayoría ha optado por continuar. «Teníamos ya el acta hecha para salirnos del programa E-Dixgal; si no llega a ser por la resolución de la Consellería que indica que el modelo sería híbrido y podríamos contar con libros de texto en varias materias no seguiríamos. Nuestra idea inicial era irnos, buscábamos algo distinto a un formato de clases cien por cien digital. Este modelo híbrido ha hecho que nos quedemos», cuentan desde el CEP Igrexa-Valadares.

Como este colegio se encontraban también los CEIP Chans-Bembrive, el CEIP O Sello o el CEIP Santa Mariña. «Creemos que sí es importante que el alumnado sepa usar los ordenadores y domine esta tecnología pero era necesario controlar su uso», explican desde este centro de Cabral.

También en el CEIP Illas Cíes, tenían pensado abandonar el programa si no se implantase un modelo híbrido. «Antes da convocatoria da Xunta, a nosa resposta sería non, non seguiríamos en E-Dixgal», afirman desde el centro.

Frente a esta inmensa mayoría, están otros colegios públicos que sí hubiesen continuado con el formato digital aún sin introducir estos cambios. Ejemplo de ello lo encontramos en el CEIP Frián-Teis. «Nosotros lo hemos llevado muy bien; vamos a introducir la alternativa de contar con libros de texto en tres materias pero seguro hubiéramos seguido igual en E-Dixgal», explican desde este colegio. Los CEIP Mosteiro-Bembrive, CEIP Otero Pedrayo, CEIP Virxe do Rocío, CEIP Carballal-Cabral, CEIP Valle-Inclán, CEIP Castelao, CEIP Eduardo Pondal, CEIP Balaídos, CEIP García Barbón o los institutos IES de Teis e IES Valadares también continuarán en E-Dixgal.

Por la contra, muy pocos son los centros que se incorporarán nuevos a este modelo. Y es que a pesar de poder contar con ordenadores como una herramienta y no como la metodología principal, prefieren una formato íntegro en papel. Son, entre otros, los CEIP Igrexa-Candeán, CEIP A Doblada, CEIP Párroco Don Camilo, CEIP Javier Sensat, CEIP Ría de Vigo o el instituto de Coruxo. «Creo que los alumnos ya están bastante tiempo delante de las pantallas y ordenadores; tenemos en el centro un aula STEM y pizarras digitales. Pienso que es suficiente», cuenta Pilar Álvarez, directora del CEIP Párroco don Camilo, que explica además que al haberse salido su instituto de adscripción —el IES de Coruxo— del programa, no consideran necesario implantarlo en su colegio.

Tanto el CEIP A Doblada como el CEIP Ría de Vigo llegaron a formar parte del programa digital pero ambos optaron por salirse recientemente. «No nos dio el resultado que esperábamos», comenta Laura Fernández, directora del colegio de A Doblada. «No pensamos retornar», zanjan desde el Ría de Vigo, en la parroquia de Oia.