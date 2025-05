Inadmiten la querella por crimen de lesa humanidad de Reboiras

La querella interpuesta el pasado octubre de 2024 por Manuel Reboiras Noia, hermano de Moncho Reboiras, ante el Juzgado de Instrucción de Vigo contra los autores y responsables de las torturas sufridas en un contexto de crímenes contra la humanidad, a finales de la dictadura franquista y en la Transición, cuando fue detenido en Padrón y en Vigo por su militancia política y sindical, ha sido inadmitida a trámite al considerar los hechos «prescritos», además de especificarse que «no pueden calificarse como crímenes contra la humanidad, dado que el delito de lesa humanidad no existía en nuestro ordenamiento jurídico en ese tiempo».

La de Manuel Reboiras se trata de la primera querella presentada en las dependencias judiciales de Vigo por la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) y ha sido inadmitida a trámite, así como también ha sido desestimado el recurso presentado en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Esta querella fue interpuesta al mismo tiempo que la de Xosé María Brañas Pérez ante el Juzgado de Instrucción de A Coruña y, si en este caso todavía se permanece a la espera de resolución, teniendo en cuenta el dictamen sobre la de Reboiras, «agardamos que a liña será a mesma, e o que está acontecendo é que se está consolidando un modelo de impunidade que non debería estar permitido nun estado de dereito», afirmó la abogada de Ceaqua en Galicia, Iria A. Francés.

La letrada explicó que «os feitos que denunciamos son constitutivos son crimes contra a humanidade, porque na querela recollemos a práctica da tortura, que foi un instrumento no que se dobregaba a vontade de todas as persoas disidentes durante o réxime franquista, unha época brutal de represión contra movementos políticos, sociais e sindicais, achegando ademais un informe pericial baseado no protocolo de Istambul sobre as torturas que Manuel sufriu en comisaría. O Estado español non investigou os actos nin procesou ás persoas repsonsables, de maneira que as vítimas non tiveron unha reparación axeitada». Asimismo, Iria A. Francés hizo especial hincapié en que «é significativo que o Ministerio Fiscal se adheriu parcialmente á nosa petición de investigación dos feitos e o xulgado de Vigo e a Audiencia provincial están incumprindo co dereito internacional dos dereitos humanos, xa que estes crimes non poden ser obxecto de amnistía e son imprescritibles».

Ceaqua ya ha presentado recurso de amparo en el Tribunal Constitucional y, por su parte, Manuel Reboiras señaló que «os delitos de lesa humanidade existen sempre, isto non deixa de ser unha xustificación, porque non hai vontade de meterse cos crimes do franquismo».