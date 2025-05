«Los que vengan a vernos podrán disfrutar de Broadway en casa»

LAS PREGUNTAS

1. ¿Qué es lo que va a poder disfrutar el público de Vigo?

2. ¿A quién interpreta en «El Fantasma de la Ópera»?

3. ¿Qué han supuesto estos dos años de producción en Madrid?

4. ¿Qué representa este papel en su carrera?

Enrech / Marta G. Brea

"Fue el musical con el que dije 'Esto es lo que quiero hacer con mi vida" Laura Enrech, — como Christine Daaé

1. Todos los habitantes de Vigo y alrededores, si vienen a visitarnos, podrán disfrutar de Broadway en casa. Una de las grandes oportunidades que brindan las giras nacionales es tener la calidad de algo que se ha visto en Madrid o, incluso, en Broadway, mucho más cerca de casa. Me parece realmente imperdible.

2. Interpreto a Christine Daaé que sería la heroína de la historia. Es el eje central porque realmente todo sucede alrededor de ella. Es una bailarina huérfana de la Ópera Populaire. Su padre fue un violinista muy famoso y ella lleva la música dentro. Y, estando en el cuerpo de baile, una figura misteriosa empieza a educarle la voz hasta que un día le toca a ella ser la prima donna. Esto empieza a desencadenar una historia sobre quién es este personaje misterioso; el reencuentro con su amigo de la infancia, que puede perfilarse como su nuevo amor; y como esto va truncando todo lo que sucede en la Ópera Populaire. Es mucha responsabilidad asumir ser el centro de una historia y de qué va a suceder.

3. Llevo dos años de cover [en este musial]. He estado todas las semanas haciendo de Christine Daaé también. Es la responsabilidad de estar capacitado para dar el cien por cien todos los días. En teatro musical, en este en particular y, sobre todo, en Christine, no vale con que puedas asumir un rol, sino que lo tienes que sostener durante tantas funciones a la semana. Nina siempre decía que los intérpretes de teatro musical somos un poco como atletas. Para mí, asumir un rol principal como puede ser este es saber que mi vida puede estar muy supeditada a que tengo que encarnar todos los días este papel que va a demandar mucho de mí.

4. Para mí fue el musical que con 14 años vi en el Lope de Vega en Madrid y dije: «Esto es lo que quiero hacer con mi vida». Hay algo de reencontrarme con la Laura de 14 años que estudiaba en el instituto y que volvía corriendo para ponerse el disco y escucharlo en bucle. Hay algo de llevar casi 20 años ensayando para ver Christine, que el primer día que lo hice es un hito a nivel carrera y también a nivel personal.

Balzaretti / Marta G. Brea

«El montaje cuenta con la bendición de Weber y de Antonio Banderas» Guido Balzaretti — como el vizconde Raoul Chagny

1. Tiene la oportunidad de vivir en casa el musical más icónico de la historia de los musicales. Una vez en la vida hay que ver «El Fantasma de la Ópera» y este montaje, que cuenta con la bendición de su compositor, Andrew Lloyd Weber, y de Antonio Banderas, creo que es la oportunidad perfecta para venir y dejarse llevar por la magia de la música. Es un montaje muy espectacular.

2. Interpreto al vizconde Raoul de Chagny, que es el completa el triángulo principal de la historia. La columna vertebral es el personaje de Christine Daaé, que interpreta Laura Enrech. Es un reencuentro de una amistad de muchos años y ya más mayores ahondamos en ese vínculo y mi misión más grande en ese show es rescatar a esta mujer de ciertos conflictos que empieza a generar una figura muy misteriosa y que pone en cierto peligro la integridad de muchos, pero de Christine en particular.

3. En general, el mayor desafío en montajes de estas características es la rutina que, por momentos, puede ser abrumadora. En Madrid trabajamos durante meses e incluso años haciendo funciones de martes a domingos, con doble show viernes y sábado. Mantener el listón muy alto en cuanto a excelencia, porque así lo requiere la partitura, el montaje, la producción, es el desafío más grande. Y mantenerlo vivo y fresco como si fuese la primera vez, porque por lo general hay mucha gente que repite mucho, pero otra gente viene a verlo por primera y última vez y hay que estar a la altura e esa expectativa.

4. Desde el primer momento que empecé a dedicarme a esto, hace 20 años, siempre estuvo en mi lista de deseos poder hacer «El Fantasma de la Ópera» y poder concretar ese anhelo es uno de los regalos que me ha dado esta carrera. Es muy increíble poder ir completando deseos y montajes tan épicos y que significan tanto en la historia del género y creo que a nivel global no sé si hay un título más emblemático. Formar parte es un regalo inmenso.