El nuevo PXOM aspira a reducir al menos un 5% el precio de la vivienda en la ciudad

Todos los sectores económicos, no solo de Vigo, sino del conjunto del área y de la provincia, celebran la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un documento que definirá los próximos 25 años de la ciudad a nivel urbanístico. El principal objetivo del nuevo planeamiento a medio plazo es solucionar el gravísimo problema de la falta de oferta de vivienda en la ciudad. Concretamente, prevé la construcción de más de 50.000 pisos y casas, de las que aproximadamente un 30% deberán llevar algún tipo de protección y que estarán por tanto destinadas a personas y familias con escasos recursos. Hay que tener en cuenta que para llegar a esas cifras es necesaria la colaboración público-privada: lo que el PXOM plantea es la liberalización de suelo para la construcción de esas viviendas, un proceso que será progresivo en las próximas décadas.

Impacto en el precio de la vivienda

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, apunta a que en el corto plazo se puede llegar a una estabilización de los precios. «Hay que tener en cuenta que también influyen los costes de construcción, que han subido mucho en los últimos años. Pero contamos con que el valor del suelo se reduzca en torno a un 30% y eso puede permitir ofrecer precios de venta de vivienda un 5% más baratos que actualmente», explica.

«El plan permitirá impulsar zonas en el rural que hasta ahora no se preveían» Javier Garrido — Aproin

Hay que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, que no se pueden comparar un piso en el centro que en el rural. El sector apunta a que en un futuro los jóvenes tendrán grandes posibilidades de adquirir vivienda en los barrios y en las parroquias de Vigo, pues será allí donde más se notarán esas bajadas de precio.

Diferencias entre compra y alquiler

Los promotores dejan claro que lo que se espera es una reducción de los precios de los inmuebles que están o saldrán a la venta, pero en ningún caso de los alquileres. «Eso ya depende de la seguridad jurídica que se le aporte a los propietarios. En Vigo hay muchas viviendas que no se ponen en el mercado de arrendamiento por temor a okupación o a inquilinos morosos. La actual ley no favorece un aumento de la oferta y una reducción de los precios, como se puede ver en zonas donde se está aplicando, como Barcelona», explica Garrido.

Desbloqueo urbanístico y agilización de licencias

De lo que no hay duda alguna es que el nuevo PXOM sacará del bloqueo urbanístico que vivía, pues permitirá que se acelere la concesión de licencias para proyectos que estaban a la espera de que se aprobara el documento. «Se van a desbloquear numerosos inmuebles que no podían desarrollarse por la incertidumbre urbanística. Pero hay que tener en cuenta que la construcción de miles de viviendas no será inmediata ni se va a producir de forma abrupta. También dependerá de la demanda que haya, que ya sabemos que es muy elevada. Lo que está claro es que promotoras y constructoras tendrán que hacer números y, a partir de ahí, empezar a construir todo tipo de viviendas, pero sobre todo edificios residenciales», indica el presidente de la Asociación de Constructores de la Provincia de Pontevedra, Miguel Caruncho.

«El desarrollo urbanístico dependerá en gran parte del sector privado» Miguel Caruncho — Asoc. de Constructores

Refuerzo de Urbanismo y falta de mano de obra

Ante el aumento de volumen de trabajo previsto con la aprobación del PXOM, el sector reclama que se refuerce el departamento de Urbanismo del Concello para agilizar la concesión de permisos de construcción. Pero también las empresas necesitarán más trabajadores. Y eso sí que supone un problema porque ahora mismo hay un importante déficit de profesionales cualificados y que son imprescindibles para la construcción de vivienda. En las listas de paro no hay electricistas ni fontaneros disponibles. La situación ha llegado hasta tal punto que se ha tenido que recurrir al mercado extranjero en los últimos años para conseguir a esos profesionales. Y todo apunta a que las empresas del sector tendrán que volver a hacerlo.

Apoyo empresarial y consenso institucional

«La buena noticia es que se ha aprobado por fin el plan. Vigo lo necesitaba porque aporta seguridad jurídica para invertir. Es cierto que ahora mismo faltan todo tipo de profesionales, como carpinteros o albañiles, pero los buscaremos. Tampoco había gente en el naval y conseguimos sacar todo adelante», asegura José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.

«Van a hacer falta más profesionales: en el naval tampoco los había y encontramos» José García Costas — Cámara de Comercio

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, también celebraba la aprobación del PXOM: «Hablamos de un plan de gran envergadura, y por eso creemos que siempre es positivo que iniciativas de este calado se construyan desde el mayor grado posible de consenso. Confiamos en que esta nueva etapa abra la puerta a una planificación urbana con visión de futuro y vocación de entendimiento. El reto ahora está en transformar ese planeamiento en oportunidades reales, capaces de atraer inversión, talento y bienestar para quienes viven y emprenden en Vigo. Y ahí, el tejido empresarial estará siempre dispuesto a sumar».

«El reto ahora está en transformar ese planeamiento en oportunidades reales» María Borrás — Círculo de Empresarios

Vivienda protegida y zonas verdes

Tal y como recordó ayer el alcalde, Abel Caballero, el Concello prevé ejecutar varios ámbitos exclusivos de vivienda protegida de iniciativa pública: Santa Cristina-Parque Central, en Lavadores, con doscientos pisos protegidos; Santa Cristina-Ramón Nieto, con más de 1.500 viviendas a precio tasado; y en el Ofimático, con más de 2.000.

Más allá de la vivienda, que es el tema central del nuevo PXOM y también el que más preocupa a los vigueses, el alcalde recuerda que también se presta «mucha atención» a las zonas verdes, que pasarán de los 2.165.940 metros cuadrados a 4.808.748, espacios que serán para uso público y libre.

Nuevos parques y humanización urbana

Caballero citó como ejemplo el curso del río Lagares, que será una «inmensa zona verde», o los seis grandes parques de más de 50.000 metros cuadrados y a los que se sumarán otros 32 de más de 25.000. Entre estas actuaciones se encuentran la ampliación de A Guía y A Riouxa, en Teis, la del pinar de Samil, y habrá nuevos parques en otras zonas como Oia, Sárdoma, Severino Cobas, Finca Matías, Coruxo, A Salgueira...

Tramo urbano de la AP-9 a su paso por Vigo que será humanizado / Marta G. Brea

Además, el nuevo plan también contempla otros espacios destinados a la ciudadanía en O Calvario, Cabral, San Roque, Quintela, Matamá o Martínez Garrido. Caballero también citó la humanización de Plaza de España como una de las grandes actuaciones que llegará con el nuevo PXOM.

Zona Franca y desarrollo industrial

Zona Franca también es optimista tras la aprobación definitiva del PXOM diez años después de que la justicia tumbara el anterior. «Con el nuevo Plan, Vigo entra por fin en el urbanismo del siglo XXI, con los valores del nuevo modelo urbano y los criterios de las nuevas ciudades, como son las zonas verdes, la eficiencia, las bajas emisiones, la creación de suelo empresarial o la sostenibilidad», apunta el delegado del Consorcio, David Regades.

«Con el nuevo Plan Xeral, Vigo entrará de lleno en el urbanismo del siglo XXI» David Regades — Zona franca

El documento permitirá ampliar los parques empresariales, desarrollar nuevos o recalificar espacios como Caramuxo o Sárdoma. Serán, en total, 1,1 millones de metros cuadrados de suelo industrial, necesario en Vigo para la llegada de grandes empresas.

Críticas y aspectos pendientes

Hay que apuntar, no obstante, que aunque el consenso es mayúsculo, hay entidades que han criticado el documento urbanístico aprobado el pasado lunes. Entre ellas, el sindicato de inquilinas Vigo-Tui. Su portavoz, Adolfo Telmo, considera que hay cuestiones «urgentes» que no aparecen reflejadas, como la problemática de la vivienda vacía, que en Vigo se concentra especialmente en barrios como O Calvario o Teis. También lamentan el hecho de que «no se refleja la paralización de los desalojos sin alternativa habitacional, medida reclamada por múltiples entidades sociales».

«Echamos de menos cuestiones urgentes, como qué hacer con las viviendas vacías» Adolfo Telmo — Sindicato inquilinas