Lección de memoria histórica para no olvidar a los Taboada

El sonido de las pisadas ascendiendo por los peldaños de la estrecha escalera de madera impide escuchar el «latido» y no es hasta que el último visitante accede a lo alto de la torre cuando, ahora sí, acompañado del lento balanceo del péndulo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, se percibe con nitidez el tímido tictac de una obra maestra de la relojería. Tallada en la madera que lo sostiene, una inscripción deja constancia del instante exacto en el que el tiempo empezó a correr: «10 de mayo de 1946 a las 14 horas». Es la primera vez que sus ojos lo contemplan y, tras unos breves instantes fijándose en el antiguo reloj mecánico, ambas concluyen que es «impresionante», especialmente, teniendo en cuenta la carga histórica que hay detrás de las manos que lo construyeron.

Julia Lomba y Lúa Durán son dos de las alumnas del IES Santa Irene que ya forman parte del nuevo grupo de memoria histórica democrática que, a raíz de un reportaje publicado en FARO a finales de 2024 en el que se recuperaba la figura del maestro relojero Evangelino Taboada a través de los recuerdos de su hija de 98 años de edad, María Elena, ha nacido en el centro educativo con el objetivo de poner en valor las importantes contribuciones del hombre que no solo dejó huella de su buen hacer en el oficio en el reloj de este instituto vigués, sino que su sello también lo presentan otros como el del edificio de Correos, el de la lonja de O Berbés, el de las estaciones de Tranvías Eléctricos e incluso el sideral del Observatorio de Santiago, al haber recurrido a sus servicios el astrónomo y matemático Ramón María Aller.

Bajo la coordinación de los docentes Ismael Alonso y Ana Bolíbar, estas dos alumnas de primero de Bachillerato cuentan que la iniciativa les resulta muy «bonita», ya que se trata de «recordar la memoria de personas que fueron muy importantes para Vigo y que no han sido reconocidas como se debería». En este sentido, Lúa Durán, quien ha cursado toda la Educación Secundaria Obligatoria en el Santa Irene, indica que «el reloj es lo más simbólico de nuestro instituto y nunca nos contaron su historia. Es importante para nosotros, pero también para Vigo. Me gustaría que su historia se contara ya en los primeros cursos y que más adelante lo pudieran visitar».

Si bien Julia Lomba no es tan veterana en el Santa Irene como Lúa, esta estudiante de Bachillerato considera que el nuevo grupo de memoria histórica es «un proyecto de responsabilidad civil, porque en nuestra historia borraron a gente por pensar diferente y creo que es necesario mostrar apoyo a las familias de alguna manera. Aunque aquellas personas ya no lo van a ver, su familia sí».

Es un proyecto de responsabilidad civil, porque en nuestra historia borraron a gente por pensar diferente y creo que es necesario mostrar apoyo a las familias

Precisamente, este es exactamente el deseo de la propia hija de Evangelino Taboada, quien sufrió la represión franquista por su actividad política durante la Segunda República, llegando a salvar su vida gracias al aviso de un familiar, si bien posteriormente no pudo evitar su paso por prisión. En su día, María Elena Taboada afirmó a FARO que su padre «es el gran olvidado en Vigo y fue importantísimo su oficio, un luchador. Los Taboada eran unos artistas y muchos relojeros de Vigo reconocen que no aprendieron tanto como en su taller» y ayer confesó sentirse «muy agradecida» al conocer que el nuevo grupo de memoria histórica del IES Santa Irene inaugurará oficialmente su actividad con un homenaje al maestro que, junto a su hijo Adolfo, construyó e instaló hace casi 80 años el reloj del centro educativo.

Pensamos en facerlle unha homenaxe coa colocación dunha placa e devolvelo realmente ao lugar que lle corresponde

Desde el ámbito docente, Ismael Alonso señala que «no IES Pedra da Auga, en Ponteareas, formei parte dun grupo de memoria no que se homenaxeaba a figuras da comarca do Condado que foran represaliadas, organizando charlas para espertar as memorias do alumnado, que non tiñan nin idea do acontecido na súa propia vila. Este curso incorporeime definitivamente ao Santa Irene coa idea de facer algo semellante e, xunto con Ana Bolíbar, ao ter a varias rapazas interesadas na historia do reloxo e logo de ler a reportaxe en FARO sobre Evangelino, que foi cando coñecemos detalles sobre a súa vida e que el mesmo sufrira a represión, pensamos en facerlle unha homenaxe coa colocación dunha placa e devolvelo realmente ao lugar que lle corresponde. A longo prazo tamén queremos poñer en contacto ao alumnado coa memoria do barrio e da cidade».

A este respecto, Ana Bolíbar comenta que este es un proyecto «con visión de futuro, continuado no tempo e aberto á participación de todo aquel alumnado que queira, así como a outros institutos da cidade e institucions». Así, la profesora apunta que el objetivo final es llegar a constituir una entidad por la memoria democrática bajo el nombre de «A Calesa», en memoria de Rosario Hernández, viguesa de 20 años que fue torturada por los franquistas, violada y fondeada en las Cíes atada a una plancha de acero, tras haberle cercenado los pechos en el cuartel.