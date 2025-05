Las bibliotecas de Vigo, abarrotadas a una semana de Selectividad: el madrugón es obligatorio

En solo una semana los campus universitarios de Vigo estarán llenos de alumnos de Bachillerato haciendo la Selectividad, concretamente el nuevo modelo que se estrena este año. La llamada PAU propone a los alumnos ejercicios de más comprensión lectora y menos chapatoria. Pero, aunque suena a ventaja, lo cierto es que las bibliotecas de la ciudad están atestadas de jóvenes con cara de circunstancias que temen lo peor. «No tuvimos casi modelos para estudiar y nos quedamos sin opciones de descartar, eso lo hace más difícil», señala Enrique Lima, uno de los aspirantes. Llegó temprano a la sala de estudio de Peritos para asegurarse un sitio. O madrugas, o buena suerte: los puestos en las mesas se agotan con celeridad. Junto a sus dos amigos apura los últimos días para alcanzar la mayor nota posible. Quiere entrar en Biotecnología, para lo que necesita superar un 12 de nota. Reconocen que estudian ocho horas diarias, las mismas que aplican los jóvenes ya universitarios que están en la biblioteca.

La directora de este espacio, Sonsoles Pousa, explica que la temporada de mayor intensidad comienza a finales de abril y dura hasta mediados de julio. Como hay una demanda tan alta, tienen una norma por la que no puede haber un sitio vacío más de 30 minutos. «Si se pasan se les deja un cartel a modo de aviso. Si no regresan y hay personas pidiendo sitio, se le retiran las pertenencias», explica Pousa. El pico de mayor demanda es alrededor de las cinco de la tarde y, por las mañanas, a las 11.30 horas.

Jóvenes estudiando en Mar de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

Alejandra Montenegro, del Colegio Lar, también está preparando el nuevo selectivo. Lo define como un fastidio «porque no se puede descartar nada excepto en Historia». Además, indica que faltan modelos y que tuvieron que tirar de plantillas o de ejemplos que ponían sus profesores. Además, cree que otro de los grandes hándicaps con los que se van a encontrar es la falta de tiempo. Son más comentarios de texto que dificultan acabar en hora.

Además de los que tratan de obtener una buena nota de corte, están los que se enfrentan a los exámenes finales de sus respectivos grados. Es el caso de Pablo Mosteiro, Adrián Alonso, Sergio Peral e Ian McCullough. Todos ellos cursan una ingeniería y notan la presión a medida que se acercan los finales. Lamentan no tener más espacios en los que estudiar: «Además de Peritos, no tienes más opciones que irte a Coia o a la de Abanca del centro, que se llenan rápido. La biblioteca de Comercio no tiene ventilación y en verano es complicado aguantar», explica Mosteiro.

Uno de los cuatro, Ian, vino desde Texas para estudiar en la UVigo. Sus padres son de México y con nacionalidad española. Nunca encajó con la cultura americana, por lo que no dudó en mudarse aquí. La de la ciudad olívica fue la única universidad en la que pudo presentar sus papeles a tiempo. «Estoy muy feliz aquí, no volvería a Estados Unidos. Mis amigos no tienen vida, todo lo que hacen es trabajar», confiesa.

Como estadounidense en una universidad extranjera cree que la presión que está ejerciendo Donald Trump sobre los estudiantes foráneos de Harvard es «terrible».

«Maneja el país como si fuese un negocio, la economía va a empeorar porque está expulsando a los migrantes que son los trabajadores en las obras, las granjas y similares», reflexiona.

Las más exigentes

Las carreras con las notas de corte más altas son todas de ciencias. Ingeniería Aeroespacial, con un 12, impartida en el campus de Ourense, está en el top. Tiene 50 plazas disponibles y siempre se llena.

Le sigue de cerca Ingeniería Biomédica, con un 11,78, o el grado de Enfermería en Meixoeiro, con un 11,12.

Entre las letras, destaca Filología aplicada en Galego e Español, con un 11,18.