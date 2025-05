Vigo inicia la temporada de playa sin chiringuitos ni fecha prevista de apertura

Vigo inicia la temporada de playas sin chiringuitos. Este domingo 1 de junio deberían estar abiertos ya los 11 quioscos que cada año autoriza el Concello de Vigo para despachar comida y bebida en varios arenales de la ciudad. Un contrato que, a mayores, incluye la obligación de estar dotados de aseos públicos gratuitos. Pero ni están todavía montados, ni lo estarán en bastantes días. El plazo es todavía una incógnita, aunque todo apunta a que no habrá chiringuitos hasta al menos la segunda quincena de junio. Desde el Concello apuntan como responsable a la Xunta de Galicia.

El año pasado finalizó el último contrato de los quioscos de playa de Vigo que estaba vigente y que ya no podía prorrogarse. El Concello inició entonces el proceso para una nueva licitación de 2025 a 2028. Para ello, además del trámite administrativo que exige redactar los pliegos para su licitación, el Ayuntamiento debe contar también con dos autorizaciones. Una de Costas (Gobierno de España) y otra de la Xunta de Galicia. Ambas se habrían solicitado a principios de este año. La primera –aseguran fuentes municipales– llegó a principios de febrero. Pero el permiso autonómico aseguran que no llegó hasta mediados de este mes de mayo, lo que –justifican fuentes municipales– ha retrasado todo e impedido que los chiringuitos de playa no puedan estar abiertos en el plazo previsto.

«La Xunta nos retrasó la autorización hasta el 13 de mayo. Está ahora mismo en contratación y va con toda la celeridad posible. El problema es el retraso con el que llegado la autorización de la Xunta de Galicia. Ignoramos la razón por lo que lo hicieron, pero dado lo queestá sucediendo, no descartamos que haya sido a propósito», aseguran fuentes municipales.

¿Cuándo abrirán los chiringuitos de las playas de Vigo?

Foto de archivo del montaje de uno de los chiringuitos de la playa de O Vao. / P.C

Ante esta situación, los chiringuitos de las playas de Vigo no podrán estar este año al menos hasta la segunda quincena de junio. El concurso todavía no se ha licitado y deber pasar antes por junta de gobierno, algo que supuestamente debería ocurrir en los próximos días. A partir de ahí, lo más probable es que se licite por la vía más rápida, la de urgencia, lo que implica un tiempo mínimo de 15 días para la presentación de ofertas. Luego tendrá que procederse a su apertura, valoración y adjudicación. Formalizado todo este proceso, los adjudicatarios tendrán todavía que montar los quioscos, con lo que, salvo sorpresa, su puesta en marcha apunta más hacia finales de junio o principios de julio.

Los 11 quioscos de playa, que el Concello de Vigo obligó a modernizar hace varios años con un nuevo diseño, serán los mismos que en anteriores años y estarán ubicados en:

Playa de A Punta (A Guía).

Playa de Santa Baia (Alcabre).

Playa de Tombo do Gato (2).

Plaza de Argazada.

Playa de Samil (3).

Playa de O Vao (2).

Playa de la ETEA.

La previsión municipal era que en la primera anualidad de este nuevo contrato, los 11 chiringuitos abrieran en 2025 desde el día 1 de junio (algo ya imposible) hasta el 31 de octubre. En las siguientes anualidades (2026, 2027 y 2028), el periodo de explotación será ya mayor, ya que podrán abrir en Semana Santa y del 1 de mayo hasta el 31 de octubre.

Bebida, comida y... conciertos

Más allá del servicio de bebida y comida de estos chiringuitos; y también del hecho de que deben disponer de servicios públicos gratuitos, algo que es fundamental en varios de los arenales en los que se autorizan donde no hay baños o están lejos, los adjudicatarios de varios de estos quioscos en los anteriores años añadieron un atractivo más: conciertos.

En ediciones anteriores, chiringuitos como el de las playas de la Fuente, el de Alcabre o la ETEA programaron actuaciones en directo durante todo el verano, lo que atrajo a multitud de personas a sus terrazas para disfrutar no solo de la bebida y las espectaculares puestas de sol, sino también de los conciertos.